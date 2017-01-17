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Бесправник за рулем такси врезался в учебную Daewoo в Бресте
18.01.2017 18:44 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 янв — Sputnik. Проводится проверка по факту ДТП с участием водителя, лишенного водительского удостоверения, сообщили Sputnik в среду в Госавтоинспекции Брестской области.
© Фото: ГАИ Гомеля
Авария произошла сегодня примерно в 9:20 утра. По предварительной информации, 28-летний житель Бреста за рулем Toyota Prius, зарегистрированной в службе такси "Сити", врезался в автомобиль Daewoo, принадлежащий одной из местных автошкол.
Отмечается, что учебная машина стояла перед пешеходным переходом, пропуская пешехода, а водитель "Приуса" выбрал неправильную дистанцию перед "Дэу".
Инспекторы выяснили, что водитель "Тойоты" был лишен права управления в прошлом году за ДТП с участием пешехода. Однако сам водитель пояснил ГАИ-шникам, что он не знал этого.
В итоге в отношении нарушителя было составлено два протокола, автомобиль был изъят и доставлен на штрафстоянку.
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Водитель "Тойота" был лишен "прав" в прошлом году, однако он пояснил инспекторам, что даже не знал об этом.
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