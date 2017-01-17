МИНСК, 18 янв — Sputnik. Проводится проверка по факту ДТП с участием водителя, лишенного водительского удостоверения, сообщили Sputnik в среду в Госавтоинспекции Брестской области.



© Фото: ГАИ Гомеля Нетрезвый гомельчанин устроил гонки с ГАИ – составлено 11 протоколов

Авария произошла сегодня примерно в 9:20 утра. По предварительной информации, 28-летний житель Бреста за рулем Toyota Prius, зарегистрированной в службе такси "Сити", врезался в автомобиль Daewoo, принадлежащий одной из местных автошкол.

Отмечается, что учебная машина стояла перед пешеходным переходом, пропуская пешехода, а водитель "Приуса" выбрал неправильную дистанцию перед "Дэу".

Инспекторы выяснили, что водитель "Тойоты" был лишен права управления в прошлом году за ДТП с участием пешехода. Однако сам водитель пояснил ГАИ-шникам, что он не знал этого.

В итоге в отношении нарушителя было составлено два протокола, автомобиль был изъят и доставлен на штрафстоянку.