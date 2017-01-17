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Учащийся открыл огонь в Американском колледже в Мексике

18.01.2017 20:09 — ЧП | Tut.by  
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В окрестностях крупнейшего города северо-востока Мексики в частном Американском северо-восточном колледже учащийся открыл огонь. По предварительным данным, подросток убил по меньшей мере трех человек.

Как сообщил агентству Франс пресс представитель службы гражданской обороны, подросток убил по меньшей трех и ранил пять человек, открыв огонь по своим одноклассникам в частной средней школе.

Рейтер со ссылкой на представителя служб безопасности штата Нуэво-Леон пишет, что смерть трех человек пока не подтверждена. Точно известно, что учащийся серьезно ранил двух других студентов и преподавателя.

Известно также, что стрелявший предпринял попытку самоубийства, которая оказалась неудачной.

Ассошиэйтед пресс сообщает, ссылаясь на официальную информацию, что учитель, один ученик и сам стрелявший подросток серьезно ранены. Выстрелив в преподавателя и ученика, он навел пистолет на других детей в классе, но после выстрелил в себя.

Местные СМИ ранее сообщили, что в результате стрельбы есть трое погибших.

Учащийся вошел в школу с пистолетом и открыл огонь.

«На видео, которое вы можете видеть, несовершеннолетний подросток стреляет в учителя и других детей», — рассказал представитель служб безопасности местным телеканалам. Он уточнил, что не знает мотивов стрелявшего.

Местное телевидение показывает скопление машин скорой помощи и полиции рядом с колледжем, передает Рейтер.

 
 
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