﻿ Следственный комитет расследует самоубийство лицеистки и ее парня в Гомеле. 21.by
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Следственный комитет расследует самоубийство лицеистки и ее парня в Гомеле

18.01.2017 21:05 — ЧП | Tut.by  
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Гомельский городской отдел Следственного комитета в рамках возбужденного дела по ч. 1 ст. 145 УК (Доведение до самоубийства) продолжает устанавливать обстоятельства смерти 15-летней лицеистки, сообщила БелаПАН официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Она пояснила, что в целях всестороннего исследования обстоятельств во всех случаях самоубийств несовершеннолетних принимаются решения о возбуждении уголовного дела.

В отношении погибшей проводится посмертная психолого-психиатрическая экспертиза, по факту смерти парня лицеистки, который, предположительно, также совершил суицид, СК проводит проверку.

Как сообщала интернет-газета БелаПАН Naviny.by, в конце 2016 года в Гомеле повесилась 15-летняя лицеистка, а через месяц суицид совершил ее 21-летний парень. Оба оставили записки. По неофициальной информации, девушка корила себя за измены и не могла себе этого простить. Парень же написал, что не может жить без любимой.

 
Теги: Гомель
 
 
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Возбуждено уголовное дело за доведение до самоубийства.

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