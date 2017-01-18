Подростковый возраст является одним из самых активных периодов в жизни. Взрослеющему человеку, чувствующему приток физических сил, чаще всего кажется, что он может все и способен на многое. Однако, недостаток жизненного опыта, незнание законов, а также чаще всего просто неумение себя контролировать и отдавать отчет своим действиям могут привести к печальным последствиям.

Об этом хорошо знают педагоги УО «Копыльский государственный колледж». Именно здесь обучаются некоторые молодые люди, чье отношение к жизни и к своей роли в ней вызывает опасение. Цифры говорят о том, что на учете в ИДН Копыльского РОВД состоит 25 учащихся колледжа, 14 человек признаны находящимися в социально-опасном положении.

По каждому случаю противоправного поведения специалисты СППС (социальной психолого-педагогической службы) колледжа проводят собрания в группах, во время которых дается оценка действиям нарушителей самими учащимися. В колледже создан добровольный антинаркотический отряд «НаркоПОСТ», ведется постоянный контроль за действиями обучающихся, в том числе и посредством видеонаблюдения, большое внимание уделяют организации занятости молодых людей, включению их в организованные формы досуга.

Об этом и многом другом говорилось во время проведения совместного заседания комиссии по делам несовершеннолетних райисполкома и совета профилактики Копыльского государственного колледжа. В ходе обсуждения выполнения комплексного плана мероприятий по профилактике безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов в УО «Копыльский государственный колледж» звучали конкретные решения поставленных задач, среди которых приоритетная роль уделяется правовому воспитанию и профилактике противоправного поведения. Члены совета рассказали о своей работе, ответили на вопросы, которые возникли у членов КДН. Интересной была информация члена КДН, представителя Копыльской ЦРБ, Вячеслава Матусевича, который провел для педагогов учебного заведения обучающий мини-семинар по распознаванию внешних признаков наркотического опьянения.





Кроме того, на заседание были приглашены учащиеся колледжа, поведение которых вызывает множество нареканий со стороны педагогов, мастеров и воспитателей. За небольшим исключением многих ребят-нарушителей привела на заседание одна причина — систематическое нарушение правил поведения учащихся. Валерий Н. пришел с мамой, которая просила помощи педагогов в обуздании склонности подростка к бродяжничеству. В общежитии он не живет, на занятия может явиться к третьей паре или уйти на автобус, не дождавшись окончания лекций. Бывали случаи, когда до колледжа не добирался вовсе, а то и домой ночевать не приходил. Соответственно, возникла задолженность по предметам.

По такому же сценарию выстраивают свою жизнь и некоторые другие подростки, которым также пришлось держать ответ за свое поведение перед участниками заседания. Им было объявлено последнее предупреждение, после которого могут последовать и более жесткие меры.

К сожалению, среди тех, кто держал ответ, была и девушка. Эта юная особа предпочитает жить по своим правилам, игнорируя общепринятые. Ситуация обострилась настолько, что был поставлен вопрос об исключении Дарьи из колледжа. И на такие крайние меры педагоги будут вынуждены пойти, если девушка не сделает выводы и не пересмотрит свое поведение. Не лишним будет напомнить, что в таком случае ее семье необходимо будет возместить государству денежную сумму, потраченную на обучение — за полный срок она составляет около 8600 рублей.

А вот Иван П. и Андрей И. были задержаны в состоянии алкогольного опьянения на одном из вечерних развлекательных мероприятий. И самое важное в этой истории то, что спиртное за небольшую плату (добавили денег на пачку сигарет) им купил взрослый человек. Юноши долго не хотели называть имени или хотя бы приметы мужчины, но члены комиссии, среди которых заместитель председателя КДН Копыльского райисполкома Зоя Дайняк, начальник ИДН Копыльского РОВД Наталья Шах, главный специалист ИНиП Копыльского РОЧС Андрей Матейко, были настойчивы. Хочется надеяться, что в скором времени «добрый дяденька» получит по заслугам.

Нельзя думать, что в этот день были проведены дежурные душещипательные беседы с подростками, которые буквально балансируют над пропастью. И педагоги, и члены комиссии по делам несовершеннолетних всерьез озабочены судьбой молодых людей, которые, сами того не понимая, своим поведением ставят крест на репутации и принимают на себя клеймо безалаберности и безответственности.

Маргарита САКОВИЧ