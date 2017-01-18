Спасатели пользуются заслуженным уважением в обществе и проявляют лучшие человеческие качества: самоотверженность, мужество и способность всегда прийти на помощь ближним. Спасатель — это не просто работа, а образ жизни и призвание.

Сохранение жизни и здоровья было и остается одной из первостепенных потребностей человека. Но не всегда человеку под силу самостоятельно справляться с угрозами, которых немало в современном мире.

Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко неоднократно отмечал: «Какие бы трудности мы не переживали, главной темой повестки дня во внутренней политике Беларуси всегда была, есть и будет забота о человеке — маленьком и большом, ребенке и взрослом». А человек, попавший в беду, остро нуждается в помощи государства и с большой благодарностью принимает ее и помнит всю свою жизнь.

Коллектив Копыльского РОЧС, понимая ответственность перед обществом, всегда стремится доказать свою готовность и способность решать задачи любой сложности.





«Служба спасения постоянно развивается, добавляются новые направления деятельности, внедряются новейшие технологии, повышается техническая оснащенность. Но главное достояние МЧС — это люди. В профессии спасателя — только те, кто по-настоящему одержим своей работой, — отмечает начальник Копыльского РОЧС Виталий Ильючик. — Мастерство, как известно, само по себе не приходит. Процесс боевой подготовки, теоретические занятия, постоянные тренировки, поквартальные зачеты по пожарной, аварийно-спасательной и физической подготовке — вот далеко не полный перечень того, чем приходится заниматься копыльским спасателям. Как известно, разные люди приходят в РОЧС. Некоторые не выдерживают условий службы «под напряжением» и увольняются. Другие же остаются и кропотливым трудом достигают успехов».

По традиции лучших отмечают на республиканском и областном уровнях. Например, по итогам работы за 2016 год Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь за достижение высоких результатов в служебной деятельности и большой вклад в подготовку специалистов для органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, образцовое выполнение служебных обязанностей, проявление профессиональной инициативы, обеспечение высокой эффективности труда награждены нагрудным знаком «15 год органам i падраздзяленням, падначаленым МНС Рэспублiкi Беларусь»: подполковник внутренней службы Виталий Буняк, первый заместитель начальника отдела, он же начальник инспекции надзора и профилактики Копыльского РОЧС; подполковник внутренней службы Виктор Гнетько, заместитель начальника по оперативно-тактической работе РОЧС; подполковник внутренней службы Андрей Матейко, главный специалист инспекции надзора и профилактики РОЧС; капитан внутренней службы Дмитрий Суденко, начальник пожарной аварийно-спасательной части № 2 агрогородка Тимковичи. В преддверии Дня спасателя нагрудных знаков «Выдатнiк» удостоены прапорщик внутренней службы Алексей Логовой, диспетчер центра оперативного управления, и старшина внутренней службы Алексей Демчук, командир отделения ПАСЧ № 1 г. Копыля. А вот старшине внутренней службы Александру Мацулю, командиру отделения ПАСЧ № 1 г. Копыля, досрочно присвоено очередное специальное звание «прапорщик внутренней службы».

Накануне Нового года в Молодечненском районе Минским областным управлением МЧС были отмечены лучшие спасатели Минщины, в списке которых и копыльские огнеборцы. За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебных обязанностей, поощрены денежными премиями: старший лейтенант внутренней службы начальник смены Дмитрий Шавров и старший прапорщик внутренней службы водитель Виталий Черкас (ПАСЧ № 1 г. Копыля), а также капитан внутренней службы начальник смены Денис Николайчик и старшина внутренней службы водитель Александр Дичковский (ПАСЧ № 2 агрогородка Тимковичи).

Обращаясь к коллегам, руководитель службы спасения Копыльщины Виталий Ильючик подчеркнул: «И в 2017 году мы должны ежедневно упорно работать. Важно сохранить динамику снижения трагедий, сделать жизнь каждого человека более безопасной и благополучной. Мы с вами — одна команда. И только единство, только сплоченность позволят нам уверенно выполнять самые сложные задачи, оказывать помощь каждому, кто попал в беду».

Сергей КОЗЕЛ

Фото Сергея ЛАЗОВСКОГО