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Копыльские спасатели отмечают свой профессиональный праздник

19.01.2017 — ЧП | Слава працы (Копыль)  
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Спасатели пользуются заслуженным уважением в обществе и проявляют лучшие человеческие качества: самоотверженность, мужество и способность всегда прийти на помощь ближним. Спасатель — это не просто работа, а образ жизни и призвание.

Сохранение жизни и здоровья было и остается одной из первостепенных потребностей человека. Но не всегда человеку под силу самостоятельно справляться с угрозами, которых немало в современном мире.

Президент Республики Беларусь Александр   Григорьевич Лукашенко неоднократно отмечал: «Какие бы трудности мы не переживали, главной темой повестки дня во внутренней политике Беларуси всегда была, есть и будет забота о человеке — маленьком и большом, ребенке и взрослом». А человек, попавший в беду, остро нуждается в помощи государства и с большой благодарностью принимает ее и помнит всю свою жизнь.

Коллектив Копыльского РОЧС, понимая ответственность перед обществом, всегда стремится доказать свою готовность и способность решать задачи любой сложности.


А. Демчук, А. Матейко, А. Логовой, В. Буняк, А. Мацуль, Д. Суденко

«Служба спасения постоянно развивается, добавляются новые направления деятельности, внедряются новейшие технологии, повышается техническая оснащенность. Но главное достояние МЧС — это люди. В профессии спасателя — только те, кто по-настоящему одержим своей работой, — отмечает начальник Копыльского РОЧС Виталий Ильючик. — Мастерство, как известно, само по себе не приходит. Процесс боевой подготовки, теоретические занятия, постоянные тренировки, поквартальные зачеты по пожарной, аварийно-спасательной и физической подготовке — вот далеко не полный перечень того, чем приходится заниматься копыльским спасателям. Как известно, разные люди приходят в РОЧС. Некоторые не выдерживают условий службы «под напряжением» и увольняются. Другие же остаются и кропотливым трудом достигают успехов».

По традиции лучших отмечают на республиканском и областном уровнях. Например, по итогам работы за 2016 год Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь за достижение высоких результатов в служебной деятельности и большой вклад в подготовку специалистов для органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, образцовое выполнение служебных обязанностей, проявление профессиональной инициативы, обеспечение высокой эффективности труда награждены нагрудным знаком «15 год органам i падраздзяленням, падначаленым МНС Рэспублiкi Беларусь»: подполковник внутренней службы Виталий Буняк, первый заместитель начальника отдела, он же начальник инспекции надзора и профилактики Копыльского РОЧС; подполковник внутренней службы Виктор Гнетько, заместитель начальника по оперативно-тактической работе РОЧС; подполковник внутренней службы Андрей Матейко, главный специалист инспекции надзора и профилактики РОЧС; капитан внутренней службы Дмитрий Суденко, начальник пожарной аварийно-спасательной части № 2 агрогородка Тимковичи. В преддверии Дня спасателя нагрудных знаков «Выдатнiк» удостоены прапорщик внутренней службы Алексей Логовой, диспетчер центра оперативного управления, и старшина внутренней службы Алексей Демчук, командир отделения ПАСЧ № 1 г. Копыля. А вот старшине внутренней службы Александру Мацулю, командиру отделения ПАСЧ № 1 г. Копыля, досрочно присвоено очередное специальное звание «прапорщик внутренней службы».

Накануне Нового года в Молодечненском районе Минским областным управлением МЧС были отмечены лучшие спасатели Минщины, в списке которых и копыльские огнеборцы. За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебных обязанностей, поощрены денежными премиями: старший лейтенант внутренней службы начальник смены Дмитрий Шавров и старший прапорщик внутренней службы водитель Виталий Черкас (ПАСЧ № 1 г. Копыля), а также капитан внутренней службы начальник смены Денис Николайчик и старшина внутренней службы водитель Александр Дичковский (ПАСЧ № 2 агрогородка Тимковичи).

Обращаясь к коллегам, руководитель службы спасения Копыльщины Виталий Ильючик подчеркнул: «И в 2017 году мы должны ежедневно упорно работать. Важно сохранить динамику снижения трагедий, сделать жизнь каждого человека более безопасной и благополучной. Мы с вами — одна команда. И только единство, только сплоченность позволят нам уверенно выполнять самые сложные задачи, оказывать помощь каждому, кто попал в беду».

Сергей КОЗЕЛ

Фото Сергея ЛАЗОВСКОГО

 
 
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