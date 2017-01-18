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После землятресения в Италии отель оказался погребенным под снегом - 20 человек остаются в ловушке
Прибывшие на место спасатели оказали помощь двум пострадавшим возле погребенного под снегом отеля Rigopiano di Farindola в центральной Италии. Об этом сообщил в четверг новостной канал RaiNews24. По данным очевидцев, по меньшей мере три человека пропали без вести, еще приблизительно 20 человек оказались заблокированы внутри здания после нескольких подземных толчков.
Два спасенных человека — Джиампиеро Парете и Фабио Сальцетта — в момент трагедии находились вне стен отеля и стали очевидцами схода лавины. Им удалось укрыться внутри автомобиля, угрозы их жизням нет. По свидетельствам очевидцев, еще по меньшей мере три человека пропали без вести в окрестностях отеля.
О состоянии порядка 20 человек, заблокированных внутри здания, информации пока нет. Как сообщает телеканал, внутри погребенного под снегом и частично разрушенного строения виден свет, однако человеческих голосов не слышно.
Отправившимся к отелю на лыжах накануне вечером спасателям удалось добраться до места ЧП только в четверг к 04.40, отмечает газета Repubblica.
Сход лавины, спровоцированный серией подземных толчков, произошел в районе горного массива Гран-Сассо-д'Италия в провинции Абруццо в центральной Италии в среду вечером. «Помогите, мы умираем от холода», — такое сообщение удалось отправить постояльцам гостиницы.
Три мощных
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О состоянии порядка 20 человек, заблокированных внутри здания, информации пока нет. Есть двое спасенных.
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