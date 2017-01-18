Прибывшие на место спасатели оказали помощь двум пострадавшим возле погребенного под снегом отеля Rigopiano di Farindola в центральной Италии. Об этом сообщил в четверг новостной канал RaiNews24. По данным очевидцев, по меньшей мере три человека пропали без вести, еще приблизительно 20 человек оказались заблокированы внутри здания после нескольких подземных толчков.

Два спасенных человека — Джиампиеро Парете и Фабио Сальцетта — в момент трагедии находились вне стен отеля и стали очевидцами схода лавины. Им удалось укрыться внутри автомобиля, угрозы их жизням нет. По свидетельствам очевидцев, еще по меньшей мере три человека пропали без вести в окрестностях отеля.

О состоянии порядка 20 человек, заблокированных внутри здания, информации пока нет. Как сообщает телеканал, внутри погребенного под снегом и частично разрушенного строения виден свет, однако человеческих голосов не слышно.

Отправившимся к отелю на лыжах накануне вечером спасателям удалось добраться до места ЧП только в четверг к 04.40, отмечает газета Repubblica.

Сход лавины, спровоцированный серией подземных толчков, произошел в районе горного массива Гран-Сассо-д'Италия в провинции Абруццо в центральной Италии в среду вечером. «Помогите, мы умираем от холода», — такое сообщение удалось отправить постояльцам гостиницы.

Три мощных подземных толчка магнитудой от 5,3 до 5,5 произошли в среду утром на границе областей Лацио, Марке и Абруццо. Во многих районах центральной Италии мощный снежный покров в настоящее время достигает одного-двух метров. На расчистку снега брошены дополнительные силы, привлечены военные. Около 150 тысяч человек остаются без электричества.