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Серьезное ДТП под Дзержинском: водитель погиб, пассажиры в больнице

19.01.2017 10:25 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 янв — Sputnik. Один человек погиб, четверо оказались в больнице в результате аварии, которая произошла вечером в среду недалеко от деревни  Победное Дзержинского района, сообщили в МВД Беларуси.

Серьезное ДТП под Дзержинском: водитель погиб, пассажиры в больнице
© flickr.com/ Andrii Zymohliad
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Среди госпитализированных — двое детей, 2015 и 2008 годов рождения.

"Житель городского поселка Кореличи, управляя автомашиной "Фиат", столкнулся с двигавшейся в попутном направлении грузовой автомашиной "МЗКТ" и погиб", — говорится в сообщении МВД.

Пассажиры "Фиата"  — супруга водителя, их невестка, жительница Новогрудка, и ее дети — сын и дочь, госпитализированы.

 
Теги: Минск
 
 
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Среди госпитализированных двое детей - девяти и двух лет; авария произошла вечером вблизи деревни Победное Дзержинского района.

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