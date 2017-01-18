МИНСК, 19 янв — Sputnik. Один человек погиб, четверо оказались в больнице в результате аварии, которая произошла вечером в среду недалеко от деревни Победное Дзержинского района, сообщили в МВД Беларуси.

Среди госпитализированных — двое детей, 2015 и 2008 годов рождения.

"Житель городского поселка Кореличи, управляя автомашиной "Фиат", столкнулся с двигавшейся в попутном направлении грузовой автомашиной "МЗКТ" и погиб", — говорится в сообщении МВД.

Пассажиры "Фиата" — супруга водителя, их невестка, жительница Новогрудка, и ее дети — сын и дочь, госпитализированы.