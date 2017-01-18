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Почти 30 детей погибли в ДТП со школьным автобусом в Индии
19.01.2017 10:48 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 янв — Sputnik. Двадцать шесть детей погибли в дорожно-транспортном происшествии с участием школьного автобуса и грузовика в индийском штате Уттар-Прадеш, передает телеканал India Today.
Авария произошла в округе Этах. Автобус вез детей в школу, когда столкнулся с груженым картофелем грузовиком. Школа, в которой учились дети, была открыта в четверг, несмотря на распоряжение администрации округа объявить трехдневные каникулы из-за холодов.
"Нашим приоритетом является спасение блокированных (в автобусе) детей. Продолжается спасательная операция. По отношению к школе будут приняты жесткие меры, поскольку она была открыта вопреки распоряжению окружной администрации прекратить занятия из-за холода. Более двух десятков детей погибли", — заявил начальник полиции штата Джавид Ахмад.
СМИ сообщают, что жертвами ДТП стали 26 детей в возрасте от трех до 12 лет, травмы получили 36 школьников. Водитель автобуса, который был признан виновников случившегося, также погиб.
Премьер-министр Нарендра Моди и глава МВД Раджнатх Сингх выразили соболезнования семьям погибших.
Проводится расследование инцидента. По предварительной версии, причиной дорожного происшествия стала плохая видимость из-за густого тумана.
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Школа, в которой учились дети, была открыта в четверг, хотя администрация округа из-за холодов объявила три дня каникул.
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