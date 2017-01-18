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В Бресте 29-летний дагестанец за 1,5 тысячи долларов обещал переправить в Польшу семью чеченцев
29-летний гражданин России обвиняется в организации незаконной миграции. Как рассказала официальный представитель Следственного комитета по Брестской области Марина Дранькова, мужчина за 1500 тысячи долларов пообещал переправить в Европу пятерых граждан России.
Мужчина вместе с 28-летним брестчанином в конце мая — начале июня прошлого года руководил деятельностью по выезду с территории Беларуси в Польшу пятерых граждан России. Границу мигранты пытались пересечь в обход пунктов пропуска. За свои услуги он взял 1500 евро.
По информации TUT.BY пятеро нелегалов являются родственниками. Все — уроженцы Чечни, а обвиняемый — дагестанец.
Организаторы незаконного пересечения границы спланировали маршрут, который продемонстрировали на карте в интернете. Также мужчины предоставили чеченцам ножницы по металлу и веревку для преодоления заградительных инженерных сооружений, приобрели сим-карту, а также помогли купить водоотталкивающие плащи и сами отвезли их в пограничную зону возле деревни Лумна, Каменецкого района.
На месте обвиняемый показал нелегалам в каком направлении идти и поддерживал с ними связь по мобильному.
Во время незаконного пересечения белорусско-польской границы около 6.00 2 июня прошлого года нелегалов задержали и депортировали.
Дагестанцу вменяется ч.2 ст.371−1 (организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества или без.
28-летний брестчанин, который помогал обвиняемому, скрылся. Он объявлен в розыск. Материалы в отношении него выделены в отдельное производство.
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Чеченцев задержали на границе и депортировали, в отношении организатора канала возбудили уголовное дело.
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