﻿ В Бресте 29-летний дагестанец за 1,5 тысячи долларов обещал переправить в Польшу семью чеченцев. 21.by
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В Бресте 29-летний дагестанец за 1,5 тысячи долларов обещал переправить в Польшу семью чеченцев

19.01.2017 11:44 — ЧП | Tut.by  
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29-летний гражданин России обвиняется в организации незаконной миграции. Как рассказала официальный представитель Следственного комитета по Брестской области Марина Дранькова, мужчина за 1500 тысячи долларов пообещал переправить в Европу пятерых граждан России.

Мужчина вместе с 28-летним брестчанином в конце мая — начале июня прошлого года руководил деятельностью по выезду с территории Беларуси в Польшу пятерых граждан России. Границу мигранты пытались пересечь в обход пунктов пропуска. За свои услуги он взял 1500 евро.

По информации TUT.BY пятеро нелегалов являются родственниками. Все — уроженцы Чечни, а обвиняемый — дагестанец.

Организаторы незаконного пересечения границы спланировали маршрут, который продемонстрировали на карте в интернете. Также мужчины предоставили чеченцам ножницы по металлу и веревку для преодоления заградительных инженерных сооружений, приобрели сим-карту, а также помогли купить водоотталкивающие плащи и сами отвезли их в пограничную зону возле деревни Лумна, Каменецкого района.

На месте обвиняемый показал нелегалам в каком направлении идти и поддерживал с ними связь по мобильному.

Во время незаконного пересечения белорусско-польской границы около 6.00 2 июня прошлого года нелегалов задержали и депортировали.

Дагестанцу вменяется ч.2 ст.371−1 (организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества или без.

28-летний брестчанин, который помогал обвиняемому, скрылся. Он объявлен в розыск. Материалы в отношении него выделены в отдельное производство.

 
 
Ссылка на источник 24
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Чеченцев задержали на границе и депортировали, в отношении организатора канала возбудили уголовное дело.

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