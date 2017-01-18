29-летний гражданин России обвиняется в организации незаконной миграции. Как рассказала официальный представитель Следственного комитета по Брестской области Марина Дранькова, мужчина за 1500 тысячи долларов пообещал переправить в Европу пятерых граждан России.

Мужчина вместе с 28-летним брестчанином в конце мая — начале июня прошлого года руководил деятельностью по выезду с территории Беларуси в Польшу пятерых граждан России. Границу мигранты пытались пересечь в обход пунктов пропуска. За свои услуги он взял 1500 евро.

По информации TUT.BY пятеро нелегалов являются родственниками. Все — уроженцы Чечни, а обвиняемый — дагестанец.

Организаторы незаконного пересечения границы спланировали маршрут, который продемонстрировали на карте в интернете. Также мужчины предоставили чеченцам ножницы по металлу и веревку для преодоления заградительных инженерных сооружений, приобрели сим-карту, а также помогли купить водоотталкивающие плащи и сами отвезли их в пограничную зону возле деревни Лумна, Каменецкого района.

На месте обвиняемый показал нелегалам в каком направлении идти и поддерживал с ними связь по мобильному.

Во время незаконного пересечения белорусско-польской границы около 6.00 2 июня прошлого года нелегалов задержали и депортировали.

Дагестанцу вменяется ч.2 ст.371−1 (организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества или без.

28-летний брестчанин, который помогал обвиняемому, скрылся. Он объявлен в розыск. Материалы в отношении него выделены в отдельное производство.