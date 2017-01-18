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ДТП с животным в Вилейском районе. Дочь водителя отделалась лёгкими ссадинами
19.01.2017 — ЧП | Шлях Перамогi (Вилейка)
15 января в Вилейском районе произошло ДТП с участием дикого животного.
На 119-км дороги Минск-Нарочь вблизи деревни Талуть около семи вечера водитель автомобиля «Фольксваген Гольф» ехал вместе с дочерью из Минска в оздоровительный лагерь «Зубренок» (Мядельский район).
По словам водителя, внезапно из леса на дорогу выскочил молодой лось. Быстро затормозить не удалось и произошло столкновение с животным.
— В результате удара годовалый лось погиб, водитель не пострадал. Дочь водителя 1995 г.р., получила небольшие ссадины на лице из-за разбитого лобового стекла, — рассказал инспектор ДПС ОГАИ Вилейского РОВД Александр Недведский.
В «Фольксвагене» повреждена передняя часть. Тушу погибшего самца лося передали в Вилейское отделение Белорусского общества охотников и рыболовов.
peramoga.by
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15 января в Вилейском районе произошло ДТП с участием дикого животного. На 119-км дороги Минск-Нарочь вблизи деревни Талуть около семи вечера водитель автомобиля...
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