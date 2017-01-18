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Volkswagen сбил на пешеходном переходе в Бресте 13-летнего школьника
19.01.2017 13:09 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 янв – Sputnik. Несовершеннолетний житель Бреста пострадал в результате ДТП и был госпитализирован – 13-летнего школьника на пешеходном переходе сбил автомобиль Volkswagen, сообщили Sputnik в четверг в УГАИ УВД Брестского облисполкома.
Авария произошла в четверг около 08:15 на улице Октябрьской революции областного центра.
"Утром 34-летний брестчанин на автомобиле Volkswagen Passat совершил наезд на 12-летнего жителя Бреста, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", – сказали в ГАИ.
Там также сообщили, что в результате наезда мальчик получил травмы и госпитализирован в учреждение здравоохранения "Брестская детская областная больница".
В настоящее время инспекторы ГАИ проводят по факту ДТП проверку.
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Попавший под колеса ребенок получил травмы и был помещен в Брестскую детскую областную больницу.
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