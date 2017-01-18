В соответствии со ст. 3 Закона Республики Беларусь «Об обращениях граждан и юридических лиц» № 300 от 18 июля 2011 года (далее — Закон) граждане Республики Беларусь имеют право на обращение в организации путем подачи письменных, электронных или устных обращений, а также к индивидуальным предпринимателям путем внесения замечаний и (или) предложений в книгу замечаний и предложений.

Юридические лица Республики Беларусь, индивидуальные предприниматели имеют право на обращение в организации путем подачи письменных (за исключением замечаний и (или) предложений, вносимых в книгу замечаний и предложений), электронных или устных обращений.

За текущий период 2016 года в суд Копыльского района поступило 17 обращений. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года количество обращений увеличилось в 2 раза.

Одно из поступивших обращений было признано анонимным в связи с тем, что в нем не указаны фамилия, имя и отчество заявителя, и в соответствии со ст. 23 Закона не подлежало рассмотрению.

В соответствии с п. 3 ст. 10 Закона организации при поступлении к ним письменных обращений, содержащих вопросы, решение которых не относится к их компетенции, в течение пяти рабочих дней направляют обращения для рассмотрения организациям в соответствии с их компетенцией и уведомляют заявителей в тот же срок. Семь обращений, не относящихся к компетенции суда, были направлены в иные организации в соответствии с их компетенцией. Так, в компетенцию суда не входит возбуждение уголовных дел, кроме уголовных дел по частному обвинению.

В связи со вступлением в силу с 1 января 2014 года Указа Президента Республики Беларусь «О некоторых вопросах совершенствования организации исполнения судебных постановлений и иных исполнительных документов» вопросы исполнения судебных постановлений и иных исполнительных документов отнесены к компетенции органов принудительного исполнения. Поэтому все обращения, поступающие на действия или бездействия судебного исполнителя, направлялись для разрешения в отдел принудительного исполнения Копыльского района или в главное управление юстиции Миноблисполкома.

По существу было рассмотрено девять обращений. На обращение С., с которого взыскиваются расходы, затраченные государством на содержание детей, помещенных на государственное обеспечение, были даны разъяснения о порядке возмещения государству указанных расходов.

На заявление осужденной Ю. был разъяснен порядок обжалования приговора в порядке надзора.

Три обращения осужденных о повторном ознакомлении с материалами уголовного дела рассмотрены без удовлетворения заявленных требований в связи с тем, что повторное ознакомление с материалами дела действующим законодательством не предусмотрено.

Обращения осужденных о выдаче им копии приговоров, а также материалов из уголовных дел рассматриваются в соответствии с требованиями Инструкции по делопроизводству в районных (городских) судах Республики Беларусь, которой не предусмотрена выдача копий материалов дел, а повторная выдача судебных постановлений предусматривает оплату государственной пошлины в соответствии с приложением 14 к Налоговому кодексу Республики Беларусь. Так, по обращению обвиняемого Ф. было отказано о направлении ему копии протокола судебного заседания.

Всем авторам обращений разъяснялось, что в случае не удовлетворения результатами их рассмотрения, они могут обжаловать ответ на обращение в вышестоящую организацию, что предусмотрено ст. 20 Закона.

Татьяна ШАПОШНИКОВА,

ведущий специалист суда Копыльского района