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Скандальный видеоблогер из Гомеля ударился в бега
19.01.2017 14:28 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 янв – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают местонахождение 18-летнего видеоблогера из Гомеля, который организовывал прямые трансляции на YouTube с раздеванием девушек, сообщил Sputnik официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.
© Pixabay.com
Милиция заинтересовалась деятельностью гомельчанина в сети после того, как информация о трансляциях с обнаженными девушками попала в СМИ. Первыми обратили внимание на неоднозначный видеоканал на YouTube другие видеоблогеры, они призвали интернет-пользователей максимально распространить информацию, чтобы проверкой действий молодого человека
"На момент посещения сотрудниками милиции квартиры молодого человека и беседы с его родителями его дома не было, а мобильный телефон был отключен", – сказал Пристромов.
При этом, по словам представителя УВД, родители видеоблогера не смогли пояснить милиционерам, где он в настоящее время находится. "Сейчас местонахождение молодого человека устанавливается", – уточнил Пристромов.
Собеседник Sputnik также рассказал, что сотрудники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми хотят пообщаться с Андреем (имя гомельского блогера – Sputnik), чтобы пролить свет на мотивы его действий в интернете, которые вызвали такой широкий резонанс.
Ранее стало известно, что милиция
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В гомельском УВД говорят, что очень хотят пообщаться с блогером, чтобы пролить свет на мотивы его действий в интернете, которые вызвали такой широкий резонанс.
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