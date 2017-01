При обрушении высотного здания в Тегеране погибли 30 пожарных. Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщает агентство FARS. По иранскому телевидению также объявили о гибели пожарных, не уточнив их количество.

Dozens injured as blazing building collapses in Tehran. More here: https://t.co/oxsVDgW3Fa pic.twitter.com/tIWYvW1cBq