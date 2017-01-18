МИНСК, 19 янв – Sputnik. Рогачевский райотдел Следственного комитета провел проверку по факту смерти жительницы Рогачева, которая якобы совершила суицид после получения письма с извещением о необходимости уплаты социального сбора – так называемого налога на "тунеядцев", сообщила Sputnik официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.



© Sputnik Валерий Мельников Минским пенсионерам приходят поддельные письма о налоге на "тунеядцев"

На текущей неделе в некоторых белорусских СМИ появилась информация о том, что в Рогачеве совершила суицид местная 55-летняя жительница после того, как получила по почте извещение о необходимости уплатить сбор. По факту размещения данной информации в СМИ была назначена проверка.

"На основании анализа фактических данных, полученных в ходе проверки, было установлено, что смерть женщины наступила в результате самоубийства, причиной суицида стало депрессивное состояние, обостренное злоупотреблением спиртным", — сказала Кривоногова.

Она также сообщила, что погибшая около двух лет нигде не работала и в качестве безработного не регистрировалась. По словам родственников и знакомых, она выпивала, несколько раз кодировалась и неоднократно заявляла о мыслях о самоубийстве.

"Согласно заключению экспертизы, в крови умершей обнаружен этиловый спирт в количестве 2,3 промилле", — уточнила представитель УСК.

Кривоногова подчеркнула, что следователи не установили никаких данных, говорящих о доведении женщины до самоубийства.

"Информация о том, что одной из причин самоубийства стало получение извещения из налоговых органов, не соответствует действительности", — сказала она, уточнив, что при жизни женщина не получала писем из налоговой.

Ранее стало известно, что тело погибшей было обнаружено 3 ноября 2016 года ее братом в бывшем родительском доме. Муж умершей женщины скончался несколько лет назад, дочь работает в России, сын находится в местах лишения свободы.