МИНСК, 19 янв – Sputnik. Следователи ищут свидетелей драки в Гродно, в результате которой тяжелые травмы получил 33-летний местный житель, который вторую неделю находится в реанимации, сообщили Sputnik в УСК по Гродненской области.

Инцидент произошел ночью 4 января на улице Лиможа в Гродно: нетрезвый 25-летний житель Гродно ударил локтем в голову мужчине, который упал и в результате полученной травмы был помещен в реанимацию. Сотрудники милиции оперативно задержали подозреваемого.

"До настоящего времени не удалось установить личности трех молодых парней и двух девушек, которые стали очевидцами преступления", – сказали в УСК.

Следователи призвали свидетелей оказать помощь в расследовании дела и обратиться в правоохранительные органы.

По информации УСК, сейчас пострадавший находится в реанимации, врачи принимают меры для спасения его жизни. Ранее по факту драки было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 147 Уголовного кодекса Беларуси. По информации УСК, с места происшествия была изъята видеозапись камеры наружного видеонаблюдения, допрошен ряд свидетелей.