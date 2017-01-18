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Житель Гродно после драки вторую неделю находится в реанимации

19.01.2017 15:53 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 янв – Sputnik. Следователи ищут свидетелей драки в Гродно, в результате которой тяжелые травмы получил 33-летний местный житель, который вторую неделю находится в реанимации, сообщили Sputnik в УСК по Гродненской области.

Житель Гродно после драки вторую неделю находится в реанимации
© Sputnik/ Дмитрий Гаткевич
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Инцидент произошел ночью 4 января на улице Лиможа в Гродно: нетрезвый 25-летний житель Гродно ударил локтем в голову мужчине, который упал и в результате полученной травмы был помещен в реанимацию. Сотрудники милиции оперативно задержали подозреваемого.

"До настоящего времени не удалось установить личности трех молодых парней и двух девушек, которые стали очевидцами преступления", – сказали в УСК.

Следователи призвали свидетелей оказать помощь в расследовании дела и обратиться в правоохранительные органы.

По информации УСК, сейчас пострадавший находится в реанимации, врачи принимают меры для спасения его жизни.  Ранее по факту драки было возбуждено уголовное дело  по ч. 1 ст. 147 Уголовного кодекса Беларуси. По информации УСК, с места происшествия была изъята видеозапись камеры наружного видеонаблюдения, допрошен ряд свидетелей. 

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Следователи призвали свидетелей драки оказать помощь в расследовании дела и обратиться в правоохранительные органы.

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