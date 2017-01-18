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Задержанного в США барановичского бизнесмена Голынкина отпустили
19.01.2017 16:04 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 янв — Sputnik. Барановичского бизнесмена Венеамина Голынкина, который был задержан в США по подозрению в торговле оружием и боеприпасами, отпущен, все обвинения с гражданина Беларуси сняты, сообщил Sputnik источник из окружения бизнесмена.
Бизнесмен из Баранович
"Вениамин на свободе. Все обвинения с него сняты", — сообщил Sputnik источник.
По его словам, в настоящее время Голынкин еще находится в США и планирует отправиться на родину на следующей неделе.
Ранее американские СМИ сообщили, что ФБР занималось расследованием дела о боеприпасах с 2015 года, задержали белорусского бизнесмена агенты под прикрытием. 65-летнего Голынкина подозревали в том, что он и гражданин Израиля Анри Шушан собирались поставить в Ирак и Судан 500 тысяч снарядов для 23-миллиметровых зенитных орудий ЗУ-23.
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Об обстоятельствах освобождении бизнесмена пока мало что известно, все обвинения с него, выдвинутые властями штата Флорида, сняты.
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