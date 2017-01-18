МИНСК, 19 янв — Sputnik. Барановичского бизнесмена Венеамина Голынкина, который был задержан в США по подозрению в торговле оружием и боеприпасами, отпущен, все обвинения с гражданина Беларуси сняты, сообщил Sputnik источник из окружения бизнесмена.

Бизнесмен из Баранович был задержан сотрудниками Федерального бюро расследований США в штате Флорида в ноябре прошлого года по подозрению в намерениях продать в Судан и Ирак крупную партию боеприпасов, общая стоимость которой составила 1 миллион долларов.

"Вениамин на свободе. Все обвинения с него сняты", — сообщил Sputnik источник.

По его словам, в настоящее время Голынкин еще находится в США и планирует отправиться на родину на следующей неделе.

Ранее американские СМИ сообщили, что ФБР занималось расследованием дела о боеприпасах с 2015 года, задержали белорусского бизнесмена агенты под прикрытием. 65-летнего Голынкина подозревали в том, что он и гражданин Израиля Анри Шушан собирались поставить в Ирак и Судан 500 тысяч снарядов для 23-миллиметровых зенитных орудий ЗУ-23.