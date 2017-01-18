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Бонни и Клайд: в Могилеве парень и девушка ограбили ТЦ "Армада"
19.01.2017 16:27 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 янв – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Могилеве двоих молодых людей, которые подозреваются в ограблении торгового центра, сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.
© Фото: СК Беларуси
Похищение денежных средств в одном из торговых павильонов ТЦ "Армада", расположенного на улице Лазаренко, произошло ночью 17 января. Добычей злоумышленников стала сумма в размере 11 тысяч рублей.
"Оперативно-следственная группа обнаружила в ТЦ поврежденный роллет, по подозрению в совершении преступления были задержаны двое молодых людей", — сказала Соленюк.
Она также уточнила, что задержанные — девушка 1995 года рождения и молодой человек 1994 года рождения, оба жители Могилева.
По факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса Беларуси (кража, совершенная в крупном размере).
По словам представителя УСК, сейчас с задержанными могилевчанами работают следователи, чтобы выяснить все обстоятельства кражи в ТЦ.
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Сейчас с подозреваемыми работают могилевские следователи, которые выясняют все обстоятельства произошедшего.
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