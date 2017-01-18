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Житель Березовского района погиб при заготовке древесины
Пружанский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту гибели жителя Березовского района при заготовке древесины,
Несчастный случай произошел 18 января в лесном массиве примерно в 15.30. На 38-летнего мужчину, который заготавливал древесину, упал ствол ольхи. Установлено, что он работал в частной организации, однако данные работы осуществлялись от имени индивидуального предпринимателя.
«Для выяснения всех обстоятельств произошедшего проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, изъята соответствующая документация, назначена судебно-медицинская экспертиза. Следов подпила на упавшем дереве не имелось», — дополнила официальный представитель УСК.
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На 38-летнего мужчину, который заготавливал древесину, упал ствол ольхи.
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