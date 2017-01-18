Пружанский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту гибели жителя Березовского района при заготовке древесины, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Марина Дранькова.

Несчастный случай произошел 18 января в лесном массиве примерно в 15.30. На 38-летнего мужчину, который заготавливал древесину, упал ствол ольхи. Установлено, что он работал в частной организации, однако данные работы осуществлялись от имени индивидуального предпринимателя.

«Для выяснения всех обстоятельств произошедшего проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, изъята соответствующая документация, назначена судебно-медицинская экспертиза. Следов подпила на упавшем дереве не имелось», — дополнила официальный представитель УСК.