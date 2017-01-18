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Серийные автоворы-"колпачники" задержаны в Гомеле
19.01.2017 19:31 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 янв – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Гомеле двоих молодых людей, которые поставили кражи автоколпаков с машин "на поток" и даже работали на заказ – под конкретные модели, сообщили Sputnik в УВД Гомельского облисполкома.
В милицию заявления от автовладельцев начали поступать в ноябре 2016 года: кражи совершались как с рядом стоящих машин, так и с одной стоянки, но в разных местах.
"В поле зрения оперативников попали молодые люди, которые предлагали приобрести бывшие в употреблении, но фирменные колпаки за весьма умеренную цену", – сказали в УВД.
По информации правоохранителей, 28-летний житель агрогородка Красное реализовывал краденое на одной из интернет-площадок за небольшую стоимость. Молодого человека задержали после очередной продажи, в гараже подозреваемого нашли почти 50 комплектов колпаков от различных машин. Впоследствии был задержан и второй подозреваемый – 24-летний житель Гомеля.
В милиции молодые люди рассказали, что на кражу у них уходило менее минуты, а товар расходился мгновенно. Выяснилось, что они также работали "на заказ" – воровали колпаки определенной марки для конкретного покупателя.
Гомельский горотдел Следственного комитета возбудил в отношении мужчин уголовное дело, в настоящее время оба арестованы и находятся в следственном изоляторе.
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По данных правоохранителей, двое мужчин в общей сложности сняли колпаки с колес машин более 50 гомельчан.
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