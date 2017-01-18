﻿ Серийные автоворы-"колпачники" задержаны в Гомеле. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Серийные автоворы-"колпачники" задержаны в Гомеле

19.01.2017 19:31 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 19 янв – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Гомеле двоих молодых людей, которые поставили кражи автоколпаков с машин "на поток" и даже работали на заказ – под конкретные модели, сообщили Sputnik в УВД Гомельского облисполкома.

Серийные автоворы-"колпачники" задержаны в Гомеле
© Фото: Армада-групп
Бонни и Клайд: в Могилеве парень и девушка ограбили ТЦ "Армада"

В милицию заявления от автовладельцев начали поступать в ноябре 2016 года: кражи совершались как с рядом стоящих машин, так и с одной стоянки, но в разных местах. 

"В поле зрения оперативников попали молодые люди, которые предлагали приобрести бывшие в употреблении, но фирменные колпаки за весьма умеренную цену", – сказали в УВД.

По информации правоохранителей, 28-летний житель агрогородка Красное реализовывал краденое на одной из интернет-площадок за небольшую стоимость. Молодого человека задержали после очередной продажи, в гараже подозреваемого нашли почти 50 комплектов колпаков от различных машин. Впоследствии был задержан и второй подозреваемый – 24-летний житель Гомеля

В милиции молодые люди рассказали, что на кражу у них уходило менее минуты, а товар расходился мгновенно. Выяснилось, что они также работали "на заказ" – воровали колпаки определенной марки для конкретного покупателя.

Гомельский горотдел Следственного комитета возбудил в отношении мужчин уголовное дело, в настоящее время оба арестованы и находятся в следственном изоляторе.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данных правоохранителей, двое мужчин в общей сложности сняли колпаки с колес машин более 50 гомельчан.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Житель Березовского района погиб при заготовке древесины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика