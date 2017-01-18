МИНСК, 19 янв – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Гомеле двоих молодых людей, которые поставили кражи автоколпаков с машин "на поток" и даже работали на заказ – под конкретные модели, сообщили Sputnik в УВД Гомельского облисполкома.

В милицию заявления от автовладельцев начали поступать в ноябре 2016 года: кражи совершались как с рядом стоящих машин, так и с одной стоянки, но в разных местах.

"В поле зрения оперативников попали молодые люди, которые предлагали приобрести бывшие в употреблении, но фирменные колпаки за весьма умеренную цену", – сказали в УВД.

По информации правоохранителей, 28-летний житель агрогородка Красное реализовывал краденое на одной из интернет-площадок за небольшую стоимость. Молодого человека задержали после очередной продажи, в гараже подозреваемого нашли почти 50 комплектов колпаков от различных машин. Впоследствии был задержан и второй подозреваемый – 24-летний житель Гомеля.

В милиции молодые люди рассказали, что на кражу у них уходило менее минуты, а товар расходился мгновенно. Выяснилось, что они также работали "на заказ" – воровали колпаки определенной марки для конкретного покупателя.

Гомельский горотдел Следственного комитета возбудил в отношении мужчин уголовное дело, в настоящее время оба арестованы и находятся в следственном изоляторе.