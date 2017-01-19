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Беременная 18-летняя минчанка попалась на закладке спайсов

19.01.2017 20:37 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 янв – Sputnik. Сотрудники отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Партизанского РУВД Минска задержали в столице двоих молодых людей, которые распространяли в городе курительные смеси, делая так называемые закладки, сообщили Sputnik в ГУВД Мингорисполкома.

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© Фото: Армада-групп
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По информации милиции, задержанной девушке 18 лет, молодому человеку – 20, они жили вместе в квартире на улице Ольшевского, где и были задержаны с поличным. При обыске в помещении оперативники обнаружили более 50 граммов курительной смеси.

"Задержанные пояснили, что реализовывали товар в интернете, с клиентами лично не встречались, делая "закладки" в ранее оговоренных местах", – сказали в ГУВД.

Там также сообщили, что сейчас оперативники пытаются установить, откуда молодым людям поставлялись данные смеси и реагенты для их приготовления, устанавливают личность владельца интернет-магазина.

"Известно, что девушка находится на седьмом месяце беременности", – уточнили в ГУВД.

По данным столичных правоохранителей, в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ их прекурсоров и аналогов) – им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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При обыске в квартире молодой пары оперативники обнаружили более 50 граммов курительной смеси.

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