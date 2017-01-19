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Производственный корпус ОАО "Белдортехника" горел в Смолевичах
20.01.2017 08:45 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 янв – Sputnik. Пожарные в Смолевичах ликвидировали возгорание, возникшее в производственном помещении ОАО "Белдортехника", сообщили Sputnik в пятницу в Минском областном УМЧС.
© Sputnik Андрей Александров
Информация о чрезвычайном происшествии на предприятии, расположенном на улице Торговой районного центра, поступила спасателям накануне в 09:48.
"Поступило сообщение о пожаре в покрасочной камере в здании производственного корпуса на территории ОАО "Белдортехника", – сказали в МЧС.
По информации спасателей, в результате пожара были повреждены утеплитель и конструкции воздуховодов вытяжной вентиляции.
В МЧС также сообщили, что при возгорании в помещении никто из работников предприятия не пострадал. В настоящее время сотрудники МЧС устанавливают причину возникновения пожара.
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При возгорании в помещении никто из работников предприятия не пострадал. В настоящее время сотрудники МЧС устанавливают причину возникновения пожара.
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