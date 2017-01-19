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Производственный корпус ОАО "Белдортехника" горел в Смолевичах

20.01.2017 08:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 янв – Sputnik. Пожарные в Смолевичах ликвидировали возгорание, возникшее в производственном помещении ОАО "Белдортехника", сообщили Sputnik в пятницу в Минском областном УМЧС.

Производственный корпус ОАО "Белдортехника" горел в Смолевичах
© Sputnik Андрей Александров
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Информация о чрезвычайном происшествии на предприятии, расположенном на улице Торговой районного центра, поступила спасателям накануне в 09:48.

"Поступило сообщение о пожаре в покрасочной камере в здании производственного корпуса на территории ОАО "Белдортехника", – сказали в МЧС.

По информации спасателей, в результате пожара были повреждены утеплитель и конструкции воздуховодов вытяжной вентиляции. 

В МЧС также сообщили, что при возгорании в помещении никто из работников предприятия не пострадал. В настоящее время сотрудники МЧС устанавливают причину возникновения пожара.

 
Теги: Минск
 
 
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При возгорании в помещении никто из работников предприятия не пострадал. В настоящее время сотрудники МЧС устанавливают причину возникновения пожара.

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