МИНСК, 20 янв – Sputnik. Пожарные в Смолевичах ликвидировали возгорание, возникшее в производственном помещении ОАО "Белдортехника", сообщили Sputnik в пятницу в Минском областном УМЧС.



© Sputnik Андрей Александров Пожар на "Нафтане": горела колонна термокрекинга

Информация о чрезвычайном происшествии на предприятии, расположенном на улице Торговой районного центра, поступила спасателям накануне в 09:48.

"Поступило сообщение о пожаре в покрасочной камере в здании производственного корпуса на территории ОАО "Белдортехника", – сказали в МЧС.

По информации спасателей, в результате пожара были повреждены утеплитель и конструкции воздуховодов вытяжной вентиляции.

В МЧС также сообщили, что при возгорании в помещении никто из работников предприятия не пострадал. В настоящее время сотрудники МЧС устанавливают причину возникновения пожара.