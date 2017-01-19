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Автомобиль въехал в толпу пешеходов в центре Мельбурна: есть жертвы

20.01.2017 08:23 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 янв — Sputnik. Водитель умышленно направил красный легковой автомобиль на пешеходов в центре австралийского Мельбурна, в результате наезда на толпу три человека погибли, 20 пострадали, в их числе и один маленький ребенок.

​Но власти города не связывают ЧП с терроризмом, хотя преступник одновременно управлял автомобилем и стрелял из огнестрельного оружия, сбивая людей.

Водитель, совершивший наезд на пешеходов, арестован и дальнейшей угрозы общественной безопасности в городе нет. Сотрудники полиции продолжают работать на месте происшествия — одной из центральных улиц Мельбурна (второго по величине города Австралии).

​Очевидцы выкладывают в соцсети видео инцидента с красным автомобилем в Мельбурне: на кадрах видно, как женщины в панике заскакивают в магазин, а автомобиль несется дальше по пешеходной дорожке.

 
Теги: Минск
 
 
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В эти дни в Мельбурне проходит Открытый чемпионат Австралии по теннису, в связи с чем в городе собрались тысячи иностранных туристов.

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