МИНСК, 20 янв — Sputnik. Водитель умышленно направил красный легковой автомобиль на пешеходов в центре австралийского Мельбурна, в результате наезда на толпу три человека погибли, 20 пострадали, в их числе и один маленький ребенок.

​Но власти города не связывают ЧП с терроризмом, хотя преступник одновременно управлял автомобилем и стрелял из огнестрельного оружия, сбивая людей.

Водитель, совершивший наезд на пешеходов, арестован и дальнейшей угрозы общественной безопасности в городе нет. Сотрудники полиции продолжают работать на месте происшествия — одной из центральных улиц Мельбурна (второго по величине города Австралии).

​Очевидцы выкладывают в соцсети видео инцидента с красным автомобилем в Мельбурне: на кадрах видно, как женщины в панике заскакивают в магазин, а автомобиль несется дальше по пешеходной дорожке.