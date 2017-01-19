МИНСК, 20 янв — Sputnik. Бразилию потрясло жестокое убийство 64-летней певицы Лоалвы Браз (Loalwa Braz), которую весь мир знал благодаря хиту 90-х годов прошлого века — песни "Ламбада".

Певица после окончания музыкальной карьеры занялась гостиничным бизнесом. Тело 64-летней женщины нашли сожженным в салоне автомобиля в прибрежной зоне штата Рио-де-Жанейро рядом с принадлежавшим ей небольшим отелем.

Власти считают, что речь идет о попытке ограбления и последующем убийстве. Уже задержан главный подозреваемый — сотрудник гостиницы Браз Уолас Виейра. Он подтвердил участие в преступлении. Ранее мужчина был судим за другие правонарушения.

По предварительной версии, грабителей было двое, и они первоначально не планировали убивать владелицу отеля. Но она отчаянно сопротивлялась, тогда преступники затолкали Браз в автомобиль и подожгли его, а затем устроили пожар и в здании отеля.

Убийцы унесли из отеля около 5 тысяч долларов и золотой диск со знаменитой "Ламбадой".