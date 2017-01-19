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Россиянина с полкило гашиша задержали в Минске

20.01.2017 09:25 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 янв – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Минске гражданина России, который при себе имел более половины килограмма опасного наркотического вещества – гашиша, сообщили Sputnik в пресс-службе Министерства внутренних дел Беларуси.

Россиянина с полкило гашиша задержали в Минске
© Фото: ГУВД Мингорисполкома
ГУВД: минчанка хранила гашиш в закатанной консервной банке

Задержание 24-летнего мужчины проводили 18 января на проспекте Пушкина сотрудники отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Фрунзенского РУВД столицы.

"В 20:25 в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан гражданин России, у которого обнаружено и изъято 505 граммов гашиша", – сказали в МВД.

По информации правоохранителей, в отношении молодого человека было возбужден уголовное дело по ч. 3 ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов).

Поскольку изъятая партия наркотика считается крупной, россиянину грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 13 лет с конфискацией имущества.

 
Теги: Минск
 
 
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Поскольку изъятая партия наркотика считается крупной, россиянину грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 13 лет с конфискацией имущества.

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