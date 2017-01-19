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ДТП под Чашниками: Volkswagen насмерть сбил велосипедистку
20.01.2017 09:14 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 янв – Sputnik. Женщина-велосипедистка погибла в результате ДТП в Чашникском районе (Витебская область) – ее сбил пенсионер, ехавший на легковом автомобиле, сообщили Sputnik в пресс-службе Министерства внутренних дел Беларуси.
© Фото: ГАИ Бреста
Авария произошла накануне в 08:30 вблизи деревни Слободка.
"Пенсионер, житель деревни Хотлино, управляя автомашиной Volkswagen, совершил наезд на ехавшую на велосипеде местную жительницу", – сказали в МВД.
Там также сообщили, что от полученных травм женщина скончалась. В настоящее время сотрудники ГАИ проводят по факту ДТП проверку.
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За рулем легкового автомобиля находился пенсионер, от полученных травм женщина скончалась на месте.
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