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ДТП под Чашниками: Volkswagen насмерть сбил велосипедистку

20.01.2017 09:14 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 янв – Sputnik. Женщина-велосипедистка погибла в результате ДТП в Чашникском районе (Витебская область) – ее сбил пенсионер, ехавший на легковом автомобиле, сообщили Sputnik в пресс-службе Министерства внутренних дел Беларуси.

ДТП под Чашниками: Volkswagen насмерть сбил велосипедистку
© Фото: ГАИ Бреста
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Авария произошла накануне в 08:30 вблизи деревни Слободка.

"Пенсионер, житель деревни Хотлино, управляя автомашиной Volkswagen, совершил наезд на ехавшую на велосипеде местную жительницу", – сказали в МВД.

Там также сообщили, что от полученных травм женщина скончалась. В настоящее время сотрудники ГАИ проводят по факту ДТП проверку.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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За рулем легкового автомобиля находился пенсионер, от полученных травм женщина скончалась на месте.

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