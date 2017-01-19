МИНСК, 20 янв – Sputnik. Женщина-велосипедистка погибла в результате ДТП в Чашникском районе (Витебская область) – ее сбил пенсионер, ехавший на легковом автомобиле, сообщили Sputnik в пресс-службе Министерства внутренних дел Беларуси.



© Фото: ГАИ Бреста Volkswagen сбил на пешеходном переходе в Бресте 13-летнего школьника

Авария произошла накануне в 08:30 вблизи деревни Слободка.

"Пенсионер, житель деревни Хотлино, управляя автомашиной Volkswagen, совершил наезд на ехавшую на велосипеде местную жительницу", – сказали в МВД.

Там также сообщили, что от полученных травм женщина скончалась. В настоящее время сотрудники ГАИ проводят по факту ДТП проверку.