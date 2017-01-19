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Литовская проводница спрятала в купе под холодильником 20 шкур норки
20.01.2017 09:42 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 янв – Sputnik. Проводница поезда, гражданка Литвы, пыталась нелегально ввезти в Беларусь 20 шкурок норки, сообщили Sputnik в Государственном таможенном комитете.
© Фото: Брестская таможня
Скрытый от таможенного контроля подлежащий декларированию товар нашли ошмянские таможенники в поезде "Калининград – Москва", который следовал через пункт таможенного оформления "Гудогай".
"При проведении таможенного контроля в служебном купе вагона под холодильником обнаружен полиэтиленовый пакет, в котором находились 20 шкурок норки черного цвета", – сказали в ГТК.
При этом в комитете отметили, что проводница заявила об отсутствии у нее товаров, подлежащих письменному декларированию.
Контрабандный товар был изъят, Ошмянской таможней в отношении проводницы начат административный процесс в соответствии с ч. 2 ст. 14.1 КоАП.
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Контрабанду у гражданки Литвы изъяли, в отношении женщины был начат административный процесс.
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