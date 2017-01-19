МИНСК, 20 янв – Sputnik. Проводница поезда, гражданка Литвы, пыталась нелегально ввезти в Беларусь 20 шкурок норки, сообщили Sputnik в Государственном таможенном комитете.



© Фото: Брестская таможня Проводница хотела ввезти в Беларусь 46 живых гадюк и питонов

Скрытый от таможенного контроля подлежащий декларированию товар нашли ошмянские таможенники в поезде "Калининград – Москва", который следовал через пункт таможенного оформления "Гудогай".

"При проведении таможенного контроля в служебном купе вагона под холодильником обнаружен полиэтиленовый пакет, в котором находились 20 шкурок норки черного цвета", – сказали в ГТК.

При этом в комитете отметили, что проводница заявила об отсутствии у нее товаров, подлежащих письменному декларированию.

Контрабандный товар был изъят, Ошмянской таможней в отношении проводницы начат административный процесс в соответствии с ч. 2 ст. 14.1 КоАП.