﻿ В купе проводника поезда Париж-Москва нашли партию швейцарских часов на 60 тысяч долларов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В купе проводника поезда Париж-Москва нашли партию швейцарских часов на 60 тысяч долларов

20.01.2017 10:05 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Во время досмотра поезда «Париж-Москва» таможенники обнаружили контрабандную партию швейцарских часов марки «Bovet Sportster», сообщили TUT.BY в Брестской таможне.


Фото: Брестская таможня

Дорогостоящий товар обнаружили в технологической нише служебного купе проводника. Часы были завернуты в поролон и обмотаны скотчем. В свертке были спрятаны 6 оригинальных наручных часов «Bovet Sportster». По предварительной оценке их общая стоимость составила свыше 115 тысяч рублей.


«Таможней ведется административный процесс и устанавливается круг лиц, причастных к сокрытию товара и попытке его перемещения с нарушением норм таможенного законодательства», — сообщили в Брестской таможне.

Также были зафиксированы две попытки провоза дорогих часов через пункт пропуска «Брест». При пересечении белорусско-польской границы Range Rover и Toyota выбрали зеленый коридор. Во время проверки в салоне автомобилей обнаружили люксовые швейцарские часы. В Range Rover — наручные часы Hublot стоимостью 20 тысяч евро с паспортом и гарантийным талоном. Цена товара подтверждается чеком TAX FREE, который был у владельца.


В автомобиле «Тоyota» обнаружены женские часы «Frederique Constant Geneve» стоимостью почти 2 тысяч евро. На них также имелся чек TAX FREE.


«В соответствии с законодательством при пересечении границы реже 1 раза в 3 месяца норма беспошлинного ввоза личного имущества, ввозимого на территорию ЕАЭС в сопровождаемом багаже, составляет в 1500 евро и 50 кг за исключением неделимых товаров, вес единицы либо комплекта которых не превышает 35 кг. В случае ввоза товаров чаще 1 раза в 3 месяца, нормы их беспошлинного ввоза составляют 300 евро и 20 кг», — напомнили в Брестской таможне.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Литовская проводница спрятала в купе под холодильником 20 шкур норки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика