Во время досмотра поезда «Париж-Москва» таможенники обнаружили контрабандную партию швейцарских часов марки «Bovet Sportster», сообщили TUT.BY в Брестской таможне.



Фото: Брестская таможня

Дорогостоящий товар обнаружили в технологической нише служебного купе проводника. Часы были завернуты в поролон и обмотаны скотчем. В свертке были спрятаны 6 оригинальных наручных часов «Bovet Sportster». По предварительной оценке их общая стоимость составила свыше 115 тысяч рублей.





«Таможней ведется административный процесс и устанавливается круг лиц, причастных к сокрытию товара и попытке его перемещения с нарушением норм таможенного законодательства», — сообщили в Брестской таможне.

Также были зафиксированы две попытки провоза дорогих часов через пункт пропуска «Брест». При пересечении белорусско-польской границы Range Rover и Toyota выбрали зеленый коридор. Во время проверки в салоне автомобилей обнаружили люксовые швейцарские часы. В Range Rover — наручные часы Hublot стоимостью 20 тысяч евро с паспортом и гарантийным талоном. Цена товара подтверждается чеком TAX FREE, который был у владельца.





В автомобиле «Тоyota» обнаружены женские часы «Frederique Constant Geneve» стоимостью почти 2 тысяч евро. На них также имелся чек TAX FREE.





«В соответствии с законодательством при пересечении границы реже 1 раза в 3 месяца норма беспошлинного ввоза личного имущества, ввозимого на территорию ЕАЭС в сопровождаемом багаже, составляет в 1500 евро и 50 кг за исключением неделимых товаров, вес единицы либо комплекта которых не превышает 35 кг. В случае ввоза товаров чаще 1 раза в 3 месяца, нормы их беспошлинного ввоза составляют 300 евро и 20 кг», — напомнили в Брестской таможне.