19 января 45 рабочих Брестского мусороперерабатывающего завода эвакуировали из-за противотанковой мины, сообщили TUT.BY в УВД Брестского облисполкома.

Боеприпас обнаружили при сортировке бытовых отходов в цеху завода по улице Ковельской. В милицию сообщение поступило от начальника смены.

Прибывшие на место специалисты определили, что в мусоре находилась учебная противотанковая мина УТМ-62. Саперы забрали боеприпас, а затем уничтожили.

Проводится проверка.