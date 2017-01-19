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На Брестском мусороперерабатывающем заводе нашли противотанковую мину

20.01.2017 10:09 — ЧП | Tut.by  
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19 января 45 рабочих Брестского мусороперерабатывающего завода эвакуировали из-за противотанковой мины, сообщили TUT.BY в УВД Брестского облисполкома.

Боеприпас обнаружили при сортировке бытовых отходов в цеху завода по улице Ковельской. В милицию сообщение поступило от начальника смены.

Прибывшие на место специалисты определили, что в мусоре находилась учебная противотанковая мина УТМ-62. Саперы забрали боеприпас, а затем уничтожили.

Проводится проверка.

 
 
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