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На Брестском мусороперерабатывающем заводе нашли противотанковую мину
19 января 45 рабочих Брестского мусороперерабатывающего завода эвакуировали из-за противотанковой мины, сообщили TUT.BY в УВД Брестского облисполкома.
Боеприпас обнаружили при сортировке бытовых отходов в цеху завода по улице Ковельской. В милицию сообщение поступило от начальника смены.
Прибывшие на место специалисты определили, что в мусоре находилась учебная противотанковая мина УТМ-62. Саперы забрали боеприпас, а затем уничтожили.
Проводится проверка.
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Эвакуировали 45 работников предприятия.
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