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МСЧ рекомендует: электроприборы эксплуатируйте правильно!

20.01.2017 — ЧП | Слава працы (Копыль)  
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Перед тем как пользоваться прибором — внимательно прочитайте инструкцию. При этом особенно обратите внимание на время эксплуатации прибора и требования к допустимому току.

Помните, что если в одну розетку подключить сразу компьютер, обогреватель, пылесос, то нагрузка может оказаться непосильной для сети. Особенно это касается старых домов с ветхой электропроводкой. Если при включении того или иного электроприбора освещение становится чуть темнее, это верный признак того, что сеть перегружена. А это — предвестник пожара.

Помните, что обогреватели — прежде всего электрические приборы. Поэтому не оставляйте их включенными без присмотра. Ни в коем случае не оставляйте включенными обогреватели на ночь. Не сушите на них вещи.

Как и любой другой электроприбор, необходимо установить его на расстоянии от занавесок и мебели.

Не используйте обогреватели в помещении, где недавно работали или находятся лакокрасочные материалы, растворители, другие ЛВЖ.

Не разрешайте детям играть с такими устройствами.

Что делать, если загорелся электроприбор?

  • Выдерните вилку из розетки, если такой возможности нет — обесточьте квартиру через электрощит на лестничной клетке.
  • Попробуйте справиться с возгоранием самостоятельно до приезда спасателей (если пламя небольшое и вашей жизни и здоровью ничего не угрожает) — накройте горящий прибор плотной тканью или одеялом (так вы перекроете доступ воздуха к огню) или попытайтесь засыпать пламя песком, землей, порошком.
  • Если вы не справились с огнем за несколько минут, не теряя дальше времени вызовите спасателей по телефону 101 или 112.

Татьяна ШЕСТАКОВА,

инспектор ГПиО Копыльского РОЧС

 
 
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