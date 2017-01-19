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МСЧ рекомендует: электроприборы эксплуатируйте правильно!
20.01.2017 — ЧП | Слава працы (Копыль)
Перед тем как пользоваться прибором — внимательно прочитайте инструкцию. При этом особенно обратите внимание на время эксплуатации прибора и требования к допустимому току.
Помните, что если в одну розетку подключить сразу компьютер, обогреватель, пылесос, то нагрузка может оказаться непосильной для сети. Особенно это касается старых домов с ветхой электропроводкой. Если при включении того или иного электроприбора освещение становится чуть темнее, это верный признак того, что сеть перегружена. А это — предвестник пожара.
Помните, что обогреватели — прежде всего электрические приборы. Поэтому не оставляйте их включенными без присмотра. Ни в коем случае не оставляйте включенными обогреватели на ночь. Не сушите на них вещи.
Как и любой другой электроприбор, необходимо установить его на расстоянии от занавесок и мебели.
Не используйте обогреватели в помещении, где недавно работали или находятся лакокрасочные материалы, растворители, другие ЛВЖ.
Не разрешайте детям играть с такими устройствами.
Что делать, если загорелся электроприбор?
Татьяна ШЕСТАКОВА,
инспектор ГПиО Копыльского РОЧС
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Перед тем как пользоваться прибором — внимательно прочитайте инструкцию. При этом особенно обратите внимание на время эксплуатации прибора и требования к...
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