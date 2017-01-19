МИНСК, 20 янв – Sputnik. Мужчина погиб в результате падения на него дерева в лесном массиве в Пружанском районе, сообщила Sputnik в пятницу официальный представитель по Брестской области Марина Дранькова.

Инцидент в лесу произошел около 15:30 в среду 18 января, погибший – 38-летний житель Березовского района.

"На мужчину, заготавливавшего древесину, упал ствол ольхи. Погибший состоял в трудовых отношениях с частной организацией, однако данные работы осуществлялись от имени индивидуального предпринимателя", – сказала Дранькова.

Она также уточнила, что по факту смерти лесоруба Пружанский районный отдел Следственного комитета начал проведение проверки.

При этом, как установили следователи, следов подпила на упавшем дереве не имелось.

По словам собеседницы Sputnik, следователи провели осмотр места происшествия, опросили очевидцев, изъяли соответствующую документацию, была также назначена судебно-медицинская экспертиза.