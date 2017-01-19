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Асад: боевики ИГ под контролем США вернулись в Пальмиру

20.01.2017 12:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 янв — Sputnik. Боевики группировки "Исламское государство", действуя под руководством США, вернули контроль над сирийской Пальмирой, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью японскому телеканалу TBS.

Асад: боевики ИГ под контролем США вернулись в Пальмиру
© AFP/ NIKOLAY DOYCHINOV
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В начале декабря сирийской армии пришлось отступить из Пальмиры в центральной провинции Хомс после массированного наступления террористов. В четверг местные СМИ сообщили, что ИГ разрушило всемирно известный античный тетрапилон в Пальмире.

Боевики, по словам сирийского лидера, "смогли вернуть контроль над Пальмирой под руководством американцев, под наблюдением американских беспилотников; они пришли со стороны пустыни и захватили Пальмиру". Текст интервью Асада телеканалу опубликован на сайте агентства SANA.

"ИГ было создано под руководством США… затем Турция начала спонсировать ИГ", — продолжил Асад.

По его словам, сирийский народ не может рассчитывать на поддержку Вашингтона и Анкары в борьбе против ИГ. "Последним самым ярким примером является атака на Пальмиру, совершенная несколько недель назад", — сказал Асад.

"Сегодня мы с вами говорим, а ИГ атакует Дейр эз-Зор на востоке Сирии, а американцы не сделали ничего, чтобы остановить ИГ", — заметил президент Сирии.

Он обвинил международную коалицию во главе с США, которая уже полтора года работает в регионе, в бездействии. "Потому что они несерьезно относятся (к борьбе с терроризмом)", — добавил Асад.

 
Теги: Минск
 
 
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Сирийский президент обратил внимание, что международная коалиция во главе с американцами за полтора года борьбы с террористами ничего не достигла.

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