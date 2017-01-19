МИНСК, 20 янв – Sputnik. Сотрудники ГАИ задержали в Бресте нетрезвого водителя, который приехал в областной центр на автомобиле из Ивановского района – перед этим он пытался сбежать от инспекторов, а затем съесть протокол, сообщили Sputnik в пятницу в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

Двое жителей Ивановского района решили окунуться в крещенской проруби накануне: машину Audi мужчины бросили прямо на перекрестке у гребного канала. После купания нетрезвых граждан заметили сотрудники ГАИ, которые начали преследование автомобиля – погоня завершилась во дворе одного из домов на улице Мытной областного центра.

"Выскочив из машины, пассажир и водитель с криками "это не я был за рулем" бросились бежать в разные стороны", – сказали в ГАИ.

Инспекторам, чтобы утихомирить пойманных беглецов, которые оказывали сопротивление, пришлось применить физическую силу и спецсредства. По информации ГАИ, водитель – 42-летний житель деревни Тышковичи – не имел при себе прав, а при проверке выяснилось: он неоднократно ранее нарушал ПДД. В крови у мужчины на момент задержания оказалось 2,5 промилле алкоголя.

"Но то, что произошло дальше, поразило даже опытных сотрудников ГАИ. При оформлении административных материалов уже успокоившийся нарушитель схватил лежавший на столе у инспектора протокол опроса и начал его есть", – сообщили в инспекции.

Сотрудники ГАИ извлекли бумагу из его рта, запить проглоченные куски водитель отказался.

В отношении мужчины было составлено три протокола, он также может быть привлечен к уголовной ответственности.