﻿ Житель Гродно за 5 лет одолжил и не отдал более $200 тыс.. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Житель Гродно за 5 лет одолжил и не отдал более $200 тыс.

20.01.2017 14:47 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 20 янв – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают потерпевших от действий жителя Гродно, который под разными предлогами одолжил в общей сложности более 200 тысяч долларов США, сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

Житель Гродно за 5 лет одолжил и не отдал более 0 тыс.
© flickr.com/ Kristina Servant
Снятие порчи с бонусом: лидчанка отдала мошеннику $18 тыс.

По информации управления, брал крупные суммы денег Дмитрий Венский, 1977 года рождения, живущий на улице Соломовой областного центра.

"В период времени с 2011 по 2016 годы на территории Гродно он под различными предлогами незаконно завладел деньгами, в сумме 196 900 долларов США и 15 500 евро", – сказали в УВД.

Там также сообщили, что, беря у людей деньги, он не собирался отдавать долги. Общий вред, причиненный потерпевшим, в пересчете на базовые величины составил более 16 тысяч БВ.

В УВД просят граждан, которые пострадали от действий данного гражданина, обратиться в милицию по телефону 102.


 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По сведениям гродненских милиционеров, мужчина, беря деньги, заранее не собирался возвращать долги.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Крещение в Бресте: пьяный водитель бегал от ГАИ, а потом съел протокол
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика