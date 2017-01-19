МИНСК, 20 янв – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают потерпевших от действий жителя Гродно, который под разными предлогами одолжил в общей сложности более 200 тысяч долларов США, сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

По информации управления, брал крупные суммы денег Дмитрий Венский, 1977 года рождения, живущий на улице Соломовой областного центра.

"В период времени с 2011 по 2016 годы на территории Гродно он под различными предлогами незаконно завладел деньгами, в сумме 196 900 долларов США и 15 500 евро", – сказали в УВД.

Там также сообщили, что, беря у людей деньги, он не собирался отдавать долги. Общий вред, причиненный потерпевшим, в пересчете на базовые величины составил более 16 тысяч БВ.

В УВД просят граждан, которые пострадали от действий данного гражданина, обратиться в милицию по телефону 102.



