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Шесть человек найдены в оказавшемся под лавиной отеле в Италии
20.01.2017 15:08 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 янв — Sputnik. Шестерых выживших обнаружили спасатели в отеле в центральной Италии, который накануне накрыла лавина, сошедшая после землетрясение, передает в пятницу
Обнаруженные в здании люди пока остаются заблокированными, сотрудники экстренных служб готовят операцию по их вызволению. Для эвакуации вызваны вертолеты.
Ранее мужчина, который чудом выжил, оставшись в машине во время схода лавины,
Всего, по информации итальянских СМИ, в отеле в момент происшествия могло находиться 34 человека, из них восемь человек обслуживающего персонала.
ЧП произошло вечером в минувшую среду в горном массиве Гран-Сассо в итальянской провинции Абруццо. Снежная лавина, которая, по мнению экспертов, была вызвана
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Экстренные службы готовят операцию по эвакуации выживших, на место отправлены вертолеты.
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