МИНСК, 20 янв — Sputnik. Шестерых выживших обнаружили спасатели в отеле в центральной Италии, который накануне накрыла лавина, сошедшая после землетрясение, передает в пятницу агентство Sputnik .

Обнаруженные в здании люди пока остаются заблокированными, сотрудники экстренных служб готовят операцию по их вызволению. Для эвакуации вызваны вертолеты.

Ранее мужчина, который чудом выжил, оставшись в машине во время схода лавины, рассказал, как он дожидался спасения .

Всего, по информации итальянских СМИ, в отеле в момент происшествия могло находиться 34 человека, из них восемь человек обслуживающего персонала.

ЧП произошло вечером в минувшую среду в горном массиве Гран-Сассо в итальянской провинции Абруццо. Снежная лавина, которая, по мнению экспертов, была вызвана сильным землетрясением , накрыла гостиницу. Накануне спасатели извлекли из отеля тела четырех погибших.