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Шесть человек найдены в оказавшемся под лавиной отеле в Италии

20.01.2017 15:08 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 янв — Sputnik. Шестерых выживших обнаружили спасатели в отеле в центральной Италии, который накануне накрыла лавина, сошедшая после землетрясение, передает в пятницу агентство Sputnik.

Шесть человек найдены в оказавшемся под лавиной отеле в Италии
© RUPTLY.
Сход лавины на отель в Италии: мужчина рассказал, как выжил под снегом

Обнаруженные в здании люди пока остаются заблокированными, сотрудники экстренных служб готовят операцию по их вызволению. Для эвакуации вызваны вертолеты.

Ранее мужчина, который чудом выжил, оставшись в машине во время схода лавины, рассказал, как он дожидался спасения.

Всего, по информации итальянских СМИ, в отеле в момент происшествия могло находиться 34 человека, из них восемь человек обслуживающего персонала.

ЧП произошло вечером в минувшую среду в горном массиве Гран-Сассо в итальянской провинции Абруццо. Снежная лавина, которая, по мнению экспертов, была вызвана сильным землетрясением, накрыла гостиницу. Накануне спасатели извлекли из отеля тела четырех погибших.

 
Теги: Минск
 
 
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Экстренные службы готовят операцию по эвакуации выживших, на место отправлены вертолеты.

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