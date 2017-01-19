Молодечненским РОВД устанавливается личность неизвестного мужчины, который 18 января около 21.18 открыто похитил две бутылки водки из магазина «Евроопт» по улице Машерова в Молодечно.

Продавцы заметили, что мужчина направляется к выходу не заплатив, на их вполне резонный вопрос «Мужчина, вы куда?», тот только кратко ответил «Пить!» и растворился в ночи.

Предполагается, что мужчина был не один, с ним в компании были еще двое товарищей. Все трое попали в объективы камер видеонаблюдение.

Просим граждан, которые узнали мужчин на фото и видео, позвонить в Молодечненский РОВД по телефонам (8-0176) 77-16-56, (8-029) 697-37-03, (8-029) 140-83-32, либо по телефону 102 в ближайший отдел милиции.

УВД Миноблисполкома



























