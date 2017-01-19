|
Милиция задержала 27-летнего насильника в Витебске
20.01.2017 16:33 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 янв — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Витебске 27-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении насильственных действий, сообщила Sputnik в пятницу официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.
© Фото: Сергей Балай, БелаПАН
Она отметила, что подозреваемый 1 ноября 2015 года в своей квартире совершил насильственные действия в отношении 22-летней жительницы областного центра.
Мужчину задержали накануне, в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 167 Уголовного кодекса Беларуси. Дополнительно уголовное дело было возбуждено Витебским городским отделом Следственного комитета в рамках расследования дела о хулиганстве.
Подозреваемый заключен под стражу, следствие выясняет обстоятельства преступления.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчина подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 22-летней жительницы Витебска.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии