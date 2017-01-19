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Милиция задержала 27-летнего насильника в Витебске

20.01.2017 16:33 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 янв — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Витебске 27-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении насильственных действий, сообщила Sputnik в пятницу официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Милиция задержала 27-летнего насильника в Витебске
© Фото: Сергей Балай, БелаПАН
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Она отметила, что подозреваемый 1 ноября 2015 года в своей квартире совершил насильственные действия в отношении 22-летней жительницы областного центра.

Мужчину задержали накануне, в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 167 Уголовного кодекса Беларуси. Дополнительно уголовное дело было возбуждено Витебским городским отделом Следственного комитета в рамках расследования дела о хулиганстве.

Подозреваемый заключен под стражу, следствие выясняет обстоятельства преступления.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Мужчина подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 22-летней жительницы Витебска.

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