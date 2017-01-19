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Фотофакт: ДТП на Коласа собрало пробку из автомобилей и трамваев

20.01.2017 18:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 янв — Sputnik. Столкновение автомобилей на улице Якуба Коласа в Минске собрало большую пробку транспорта, передает корреспондент Sputnik с места событий.

Фотофакт: ДТП на Коласа собрало пробку из автомобилей и трамваев
© Фото: СК Беларуси
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Авария помешала движению не только автомобилей, но и трамваев — общественный транспорт на участке дороги от 8-го корпуса БНТУ до пересечения с улицей Сурганова стоит.

По информации сервиса Яндекс пробки, скорость потока автомобилей, движущихся по Коласа в сторону микрорайона Зеленый луг, составляет примерно пять километров в час. В обратную сторону задержек в движении транспорта нет.

Как передает корреспондент Sputnik, сотрудники Госавтоинспекции находятся на месте происшествия и занимаются оформлением ДТП.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 90
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Движение транспорта по улице в сторону Зеленого луга практически парализовано - автомобили движутся со скоростью около пяти километров в час.

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