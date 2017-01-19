МИНСК, 20 янв — Sputnik. Столкновение автомобилей на улице Якуба Коласа в Минске собрало большую пробку транспорта, передает корреспондент Sputnik с места событий.

Авария помешала движению не только автомобилей, но и трамваев — общественный транспорт на участке дороги от 8-го корпуса БНТУ до пересечения с улицей Сурганова стоит.

По информации сервиса Яндекс пробки, скорость потока автомобилей, движущихся по Коласа в сторону микрорайона Зеленый луг, составляет примерно пять километров в час. В обратную сторону задержек в движении транспорта нет.

Как передает корреспондент Sputnik, сотрудники Госавтоинспекции находятся на месте происшествия и занимаются оформлением ДТП.