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"Не жилось вместе". В Светлогорском районе найден повешенным муж 15-летней молодой мамы

20.01.2017 21:45 — ЧП | Tut.by  
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Муж жительницы Осташковичей, которая родила от него в 14 лет найден повешенным. Его тело было обнаружено 20 января утром в собственном доме.


Как сообщает ranak.by, 20 января мужчина не вышел на работу. Председатель сельсовета забеспокоился и приехал к нему домой. Дверь была закрыта изнутри. Вызвали сотрудников РОЧС, которые вскрыли двери и обнаружили хозяина повешенным.


За их непростой семейно-бытовой драмой с февраля прошлого года наблюдала вся страна. Настя забеременела, когда ей было всего 13 лет. Отец будущего ребенка — 28-летний Виктор, житель этой же деревни, от отцовства не отказывался и даже был не против узаконить свои отношения с несовершеннолетней. Но вместо ЗАГСа попал в тюрьму. За связь с малолетней суд приговорил его к трем годам лишения свободы.
Мужчина подал кассационную жалобу и уже через два месяца вышел из тюрьмы и вернулся в Осташковичи, восстановился на работе в стройбригаду в местном хозяйстве, купил дом и ждал когда Насте исполнится 15, чтобы жениться на ней. В апреле прошлого года Настя родила дочь Викторию, а в сентябре пара расписалась. Но уже через месяц Настя вернулась домой. Девушка рассказала, что вместе им не живется, а недавно Виктор устроил дебош в доме своей тещи, пришлось даже вызывать милицию. Более того, молодая мама утверждала, что супруг поднимал на нее руку.


У Виктора между тем, была другая версия.

— Да вы ее видели? Как ее бить? Это мне побои надо снимать. Ну какие там побои, она же еще ребенок, она обычно кусается и царапается, всю спину расцарапала мне. Молодая, глупая, — рассказывал он в интервью.


Сегодня журналисты ranak.by поговорили с 15-летней вдовой Виктора. «Мы с октября вместе не жили. Поссорились сильно, я к маме ушла с ребенком. Почему так случилось? Любил сильно. А я от него ушла. Он меня избивал. И выпивал, — рассказала Настя.

Соседи погибшего рассказывают, что он не пил, работу не пропускал, о том, что бил супругу не слышали.

Светлогорским районным отделом Следственного комитета проводится проверка по факту смерти 28- летнего мужчины. Назначен ряд экспертиз.

Час назад на своей странице молодая мама разместила фото Виктора и подписала его «Любим, помним, скорбим. Рано ты от нас ушел. Ты всегда останешся в моем сердце».


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Муж жительницы Осташковичей, которая родила от него в 14 лет найден повешенным. Его тело было обнаружено сегодня утром в собственном доме.

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