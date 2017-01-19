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"Не жилось вместе". В Светлогорском районе найден повешенным муж 15-летней молодой мамы
Муж жительницы Осташковичей, которая родила от него в 14 лет найден повешенным. Его тело было обнаружено 20 января утром в собственном доме.
Как сообщает
За их непростой семейно-бытовой драмой с февраля прошлого года
У Виктора между тем, была другая версия.
— Да вы ее видели? Как ее бить? Это мне побои надо снимать. Ну какие там побои, она же еще ребенок, она обычно кусается и царапается, всю спину расцарапала мне. Молодая, глупая, — рассказывал он в интервью.
Сегодня журналисты ranak.by поговорили с 15-летней вдовой Виктора. «Мы с октября вместе не жили. Поссорились сильно, я к маме ушла с ребенком. Почему так случилось? Любил сильно. А я от него ушла. Он меня избивал. И выпивал, — рассказала Настя.
Соседи погибшего рассказывают, что он не пил, работу не пропускал, о том, что бил супругу не слышали.
Светлогорским районным отделом Следственного комитета проводится проверка по факту смерти 28- летнего мужчины. Назначен ряд экспертиз.
Час назад на своей странице молодая мама разместила фото Виктора и подписала его «Любим, помним, скорбим. Рано ты от нас ушел. Ты всегда останешся в моем сердце».
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Муж жительницы Осташковичей, которая родила от него в 14 лет найден повешенным. Его тело было обнаружено сегодня утром в собственном доме.
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