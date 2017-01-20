МИНСК, 21 янв – Sputnik. Один человек пострадал и шесть автомобильных гаражей были разрушены в результате взрыва в гаражном кооперативе в поселке Мачулищи Минского района, сообщили Sputnik в Минском областном УМЧС.

Инцидент в гаражно-строительного кооперативе "Автотурист", расположенном на улице Связистов, произошел днем 20 января, информация о ЧП поступила в МЧС в 16:39.

"Поступило сообщение о взрыве с последующим горением в двухуровневых кирпичных боксах на территории", — сказали в МЧС.

В управлении также сообщили, что в результате были разрушены шесть гаражей — по три на нижнем и верхнем уровнях, повреждены шесть легковых автомобилей.

По данным МЧС, один человек пострадал — 33 неработающий мужчина получил ожоги 1-3 степеней (13% тела) и травмы различной степени тяжести. Прибывшей на место ЧП бригадой скорой медицинской помощи он был доставлен в больницу.

В настоящее время сотрудниками МЧС устанавливается причина взрыва.