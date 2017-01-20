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Слесарь сгорел в собственном доме в Свислочском районе из-за сигареты
21.01.2017 09:09 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 янв – Sputnik. Житель Свислочского района погиб в результате пожара в жилом деревянном доме, произошедшего из-за неосторожности при курении, сообщили Sputnik в Гродненском областном УМЧС.
Возгорание в доме, расположенном деревне Новый Двор Новодворского сельского совета, произошло утром 20 января.
"Спасателями на полу возле кровати обнаружен труп хозяина дома, слесаря унитарного сельскохозяйственного предприятия", – сказали в МЧС.
В управлении также сообщили, что в результате пожара уничтожено имущество в комнате, повреждено перекрытие, стены жилища.
По информации МЧС, в качестве предполагаемой причины возгорания рассматривается неосторожность погибшего при курении.
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Тело погибшего в сгоревшем доме обнаружили прибывшие на тушение возгорания спасатели.
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