МИНСК, 21 янв – Sputnik. Житель Свислочского района погиб в результате пожара в жилом деревянном доме, произошедшего из-за неосторожности при курении, сообщили Sputnik в Гродненском областном УМЧС.

Возгорание в доме, расположенном деревне Новый Двор Новодворского сельского совета, произошло утром 20 января.

"Спасателями на полу возле кровати обнаружен труп хозяина дома, слесаря унитарного сельскохозяйственного предприятия", – сказали в МЧС.

В управлении также сообщили, что в результате пожара уничтожено имущество в комнате, повреждено перекрытие, стены жилища.

По информации МЧС, в качестве предполагаемой причины возгорания рассматривается неосторожность погибшего при курении.