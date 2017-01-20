﻿﻿ Слесарь сгорел в собственном доме в Свислочском районе из-за сигареты. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Слесарь сгорел в собственном доме в Свислочском районе из-за сигареты

21.01.2017 09:09 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 21 янв – Sputnik. Житель Свислочского района погиб в результате пожара в жилом деревянном доме, произошедшего из-за неосторожности при курении, сообщили Sputnik в Гродненском областном УМЧС.

Слесарь сгорел в собственном доме в Свислочском районе из-за сигареты
© Фото: Могилевское ОУМЧС
Женщина погибла при пожаре в жилом доме в Бобруйске

Возгорание в доме, расположенном деревне Новый Двор Новодворского сельского совета, произошло утром 20 января.

"Спасателями на полу возле кровати обнаружен труп хозяина дома, слесаря унитарного сельскохозяйственного предприятия", – сказали в МЧС.

В управлении также сообщили, что в результате пожара уничтожено имущество в комнате, повреждено перекрытие, стены жилища.

По информации МЧС, в качестве предполагаемой причины возгорания рассматривается неосторожность погибшего при курении.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тело погибшего в сгоревшем доме обнаружили прибывшие на тушение возгорания спасатели.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Взрыв в Мачулищах: разрушено 6 гаражей, 1 человек пострадал
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика