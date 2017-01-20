МИНСК, 21 янв — Sputnik. Светлогорский районный отдел Следственного комитета начал проверку по факту смерти жителя деревни Осташковичи, которого в пятницу обнаружили повешенным в его собственном доме, сообщили Sputnik в управлении Следственного комитета по Гомельской области.

"В данный момент районным отделом Следственного Комитета проводится проверка по факту смерти жителя Осташковичей, мужчины, 1988 года рождения", — сказала официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Сообщается, что в пятницу мужчина не вышел на работу. Председатель сельсовета забеспокоился и приехал к нему домой. Дверь была закрыта изнутри. Прибывшие спасатели вскрыли двери и нашли хозяина повешенным. Признаков насильственной смерти при этом обнаружено не было, подчеркнули в районном отделе СК.

Год назад мужчина был осужден за связь с несовершеннолетней. Следствие тогда установило, что с мая по октябрь 2015 года он вступал в интимную связь с 14- летней односельчанкой, в результате чего школьница забеременела. Позже пара расписалась, у них родилась дочь.

Как выяснили журналисты солигорской газеты "Ранак" , с октября 2016 года молодая супруга забрала ребенка и вернулась к родителям. По ее словам, мужчина злоупотреблял алкоголем и бил ее.

"Мы с октября вместе не жили. Поссорились сильно, я к маме ушла с ребенком. Почему так случилось? Любил сильно. А я от него ушла. Он меня избивал. И выпивал. За что избивал? Просто так…", — цитирует 15-летнюю Анастасию "Ранак".

В то же время соседи отзываются о мужчине положительно. Информацию о том, что он злоупотреблял спиртным, опровергают.

"Положительный был человек. Не пьющий, на работу ходил, никогда не пропускал. Почему такое совершил? Мое мнение, как соседки, потому что семейная жизнь не сложилась с этой вот, последней женой. Она сама ребенок, а еще и у нее ребенок на руках. Но чтобы пил и бил? Нет, не знаю такого", — рассказала соседка.

Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. В ходе проверки также должны быть установлены мотивы поступка.