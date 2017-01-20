|
Водитель спрятал от гродненских таможенников в винограде 8 тыс. батареек
21.01.2017 09:58 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 янв – Sputnik. Сотрудники Гродненской региональной таможни обнаружили в грузе винограда спрятанные контрабандные батарейки и аккумуляторы, сообщили Sputnik в Государственном таможенном комитете Беларуси.
Автоаккумуляторы и элементы питания, общий вес которых составил 214 килограммов, пытался незаконно ввезти в Беларусь из Нидерландов водитель грузового автомобиля российского перевозчика через пункт пропуска "Берестовица".
"Водитель предъявил документы на виноград, но при таможенном контроле были выявлены сокрытые товары – более 8 тысяч батареек и шесть аккумуляторов для легковых автомобилей", – сказали в ГТК.
По информации таможенников, контрабанду водитель спрятал среди фруктов в полуприцепе, а также в полостях кабины фуры.
Таможенники товар изъяли, в отношении мужчины был начат административный процесс по ч. 1 ст. 14.5 КоАП.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Таможенники товар изъяли, в отношении мужчины был начат административный процесс.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии