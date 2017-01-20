МИНСК, 21 янв – Sputnik. Сотрудники Гродненской региональной таможни обнаружили в грузе винограда спрятанные контрабандные батарейки и аккумуляторы, сообщили Sputnik в Государственном таможенном комитете Беларуси.



© Фото: ГТК Литовская проводница спрятала в купе под холодильником 20 шкур норки

Автоаккумуляторы и элементы питания, общий вес которых составил 214 килограммов, пытался незаконно ввезти в Беларусь из Нидерландов водитель грузового автомобиля российского перевозчика через пункт пропуска "Берестовица".

"Водитель предъявил документы на виноград, но при таможенном контроле были выявлены сокрытые товары – более 8 тысяч батареек и шесть аккумуляторов для легковых автомобилей", – сказали в ГТК.

По информации таможенников, контрабанду водитель спрятал среди фруктов в полуприцепе, а также в полостях кабины фуры.

Таможенники товар изъяли, в отношении мужчины был начат административный процесс по ч. 1 ст. 14.5 КоАП.



