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Водитель спрятал от гродненских таможенников в винограде 8 тыс. батареек

21.01.2017 09:58 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 янв – Sputnik. Сотрудники Гродненской региональной таможни обнаружили в грузе винограда спрятанные контрабандные батарейки и аккумуляторы, сообщили Sputnik в Государственном таможенном комитете Беларуси.

Водитель спрятал от гродненских таможенников в винограде 8 тыс. батареек
© Фото: ГТК
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Автоаккумуляторы и элементы питания, общий вес которых составил 214 килограммов, пытался незаконно ввезти в Беларусь  из Нидерландов водитель грузового автомобиля российского перевозчика через пункт пропуска "Берестовица".

"Водитель предъявил документы на виноград, но при таможенном контроле были выявлены сокрытые товары – более 8 тысяч батареек и шесть аккумуляторов для легковых автомобилей", – сказали в ГТК.

По информации таможенников, контрабанду водитель спрятал среди фруктов в полуприцепе, а также в полостях кабины фуры. 

Таможенники товар изъяли, в отношении мужчины был начат административный процесс по ч. 1 ст. 14.5 КоАП.


 
Теги: Минск
 
 
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Таможенники товар изъяли, в отношении мужчины был начат административный процесс.

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