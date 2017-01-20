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Бесправник, скрываясь от ГАИ, едва не попал под поезд
21.01.2017 09:49 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 янв — Sputnik. Административные протоколы по трем статьям составлены в отношении 32-летнего жителя Пинского района, сообщили Sputnik в Госавтоинспекции Брестской области.
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© Фото: ГАИ Брестской области
Инцидент произошел в минувший четверг днем в деревне Пинковичи. Мужчина за рулем Renault Scenic, лишенный водительского удостоверения, увидев издали экипаж ГАИ, решил избежать встречи с инспекторами, свернул с железнодорожного переезда и застрял в снегу.
Мужчина пытался сдвинуть свой автомобиль с места, однако колеса глубоко увязли в снегу. Кроме того, к переезду приближался поезд, которому Megane перекрыл дорогу. В результате машинисту пришлось применить экстренное торможение.
Как отметили в ГАИ, состав успел остановиться до застрявшей машины, в результате никто не пострадал. Автомобиль нарушителя доставлен на штрафстоянку.
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Мужчина, увидев патрульный экипаж, заехал на переезд и застрял в снегу возле железнодорожного полотна.
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