МИНСК, 21 янв — Sputnik. Административные протоколы по трем статьям составлены в отношении 32-летнего жителя Пинского района, сообщили Sputnik в Госавтоинспекции Брестской области.

Бресте" title="Toyota Prius на штрафстоянке в Бресте" class="">

Бресте" title="Toyota Prius на штрафстоянке в Бресте" class=""> © Фото: ГАИ Брестской области Бесправник за рулем такси врезался в учебную Daewoo в Бресте

Инцидент произошел в минувший четверг днем в деревне Пинковичи. Мужчина за рулем Renault Scenic, лишенный водительского удостоверения, увидев издали экипаж ГАИ, решил избежать встречи с инспекторами, свернул с железнодорожного переезда и застрял в снегу.

Мужчина пытался сдвинуть свой автомобиль с места, однако колеса глубоко увязли в снегу. Кроме того, к переезду приближался поезд, которому Megane перекрыл дорогу. В результате машинисту пришлось применить экстренное торможение.

Как отметили в ГАИ, состав успел остановиться до застрявшей машины, в результате никто не пострадал. Автомобиль нарушителя доставлен на штрафстоянку.