МИНСК, 20 янв — Sputnik. Венгерский автобус, перевозивший подростков, врезался в столб в итальянской провинции Верона и загорелся.

После столкновения часть пассажиров (большинство из которых были венгерские подростки) вылетела через лобовое стекло, но многие оказались заблокированными в горящем автобусе. На месте ДТП работают спасатели.

Пожарная служба сообщила о 16 погибших, среди них, по предварительной версии, и водитель автобуса — гражданин Франции. Еще 36 человек удалось деблокировать из горящего автобуса и доставить в медицинские учреждения региона.