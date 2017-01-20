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В Италии загорелся автобус с детьми из Венгрии: 16 человек погибли
21.01.2017 10:11 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 янв — Sputnik. Венгерский автобус, перевозивший подростков, врезался в столб в итальянской провинции Верона и загорелся.
После столкновения часть пассажиров (большинство из которых были венгерские подростки) вылетела через лобовое стекло, но многие оказались заблокированными в горящем автобусе. На месте ДТП работают спасатели.
Пожарная служба сообщила о 16 погибших, среди них, по предварительной версии, и водитель автобуса — гражданин Франции. Еще 36 человек удалось деблокировать из горящего автобуса и доставить в медицинские учреждения региона.
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МИНСК, 20 янв — Sputnik. Венгерский автобус, перевозивший подростков, врезался в столб в итальянской провинции Верона и загорелся. После столкновения часть...
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