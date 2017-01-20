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Рыбак вытащил из Немана спиннингом тело утопленника

21.01.2017 10:21 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 янв – Sputnik. Рыболов на реке Неман вытащил из воды тело утонувшего более месяца назад мужчины, сообщила гродненская региональная газета "Перспектива".

Рыбак вытащил из Немана спиннингом тело утопленника
© flickr.com/ Jay Cross
Тело утопленника нашли рыбаки в Днепре в Лоевском районе

По информации издания, труп из реки был извлечен 3 января в районе деревни Погораны Гродненского района, подтянуть его к берегу мужчине удалось благодаря прочной оснастке на спиннинге – тройник блесны, рассчитанной на крупную рыбу, зацепился за свитер утопленника. В УВД области Sputnik данную информацию подтвердили.

"Факт обнаружения тела в Немане был зафиксирован, на место выбывали сотрудники управления внутренних дел", – сообщили Sputnik в УВД Гродненского облисполкома.

Сообщается, что правоохранителям быстро удалось установить личность погибшего – им оказался 44-летный рыболов, которого разыскивали с 26 ноября.

 
Теги: Минск
 
 
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Правоохранители установили личность погибшего – им оказался 44-летный рыболов, которого разыскивали с 26 ноября.

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