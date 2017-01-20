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Импортную посуду на 1,2 млн рублей изъяли брестские таможенники

21.01.2017 11:01 — ЧП | Tut.by  
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Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой Брестской таможни изъяли крупную партию дорогостоящей посуды, сообщили БЕЛТА в таможне.

Случай произошел в ведомственном пункте таможенного оформления «Брест-Белтаможсервис-2». Из Европы водитель-экспедитор ввозил на территорию Евразийского экономического союза партию посуды. При прохождении таможенного контроля он предоставил инспекторам документы с недостоверными сведениями на товар. Среди незаконно перемещаемых предметов — свыше 8 тысяч единиц дорогостоящей хрустальной, стеклянной и керамической посуды в большом ассортименте (свыше 450 наименований) производства Германии, Италии и Чехии, а также украшения для домашнего интерьера.

По предварительной оценке, общая стоимость груза составила 1,2 миллиона рублей. Товары изъяты до решения суда. Таможней ведется административный процесс по ч.3 ст. 14.5 (недекларирование товаров) КоАП Беларуси.

 
Теги: Брест
 
 
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Среди незаконно перемещаемых предметов - свыше 8 тысяч единиц дорогостоящей хрустальной, стеклянной и керамической посуды в большом ассортименте.

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