МИНСК, 21 янв – Sputnik. Двойной наезд на женщину-пешехода был совершен в Пинском районе, от полученных трав сельчанка скончалась, сообщили Sputnik в субботу в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

ДТП произошло накануне около 21:50 на автодороге Н-213 "Мерчицы – Молодово – Мотоль" в деревне Мерчицы.

"Двадцатичетырехлетний водитель ВАЗ совершил наезд на лежавшую посередине проезжей части дороги 63-летнюю местную жительницу. В результате наезда женщина скончалась на месте происшествия", – сказали в ГАИ.

Спустя несколько минут на женщину наехала еще одна машина – УАЗ, за рулем которого был 53-летний мужчина.

По информации инспекции, пешеход была обозначена световозвращающим элементом. В настоящее время по факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси.