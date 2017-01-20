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ДТП в Пинском районе: УАЗ и ВАЗ переехали лежащую на дороге женщину

21.01.2017 11:25 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 янв – Sputnik. Двойной наезд на женщину-пешехода был совершен в Пинском районе, от полученных трав сельчанка скончалась, сообщили Sputnik в субботу в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

ДТП в Пинском районе: УАЗ и ВАЗ переехали лежащую на дороге женщину
© Фото: СК Беларуси
СК: мужчина, сбивший на М1 водителя эвакуатора, говорил по телефону

ДТП произошло накануне около 21:50 на автодороге Н-213 "Мерчицы – Молодово – Мотоль" в деревне Мерчицы.

"Двадцатичетырехлетний водитель ВАЗ совершил наезд на лежавшую посередине проезжей части дороги 63-летнюю местную жительницу. В результате наезда женщина скончалась на месте происшествия", – сказали в ГАИ.

Спустя несколько минут на женщину наехала еще одна машина – УАЗ, за рулем которого был 53-летний мужчина.

По информации инспекции, пешеход была обозначена световозвращающим элементом. В настоящее время по факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Женщина была обозначена фликером, по факту ДТП возбуждено уголовное дело.

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