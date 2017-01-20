МИНСК, 21 янв – Sputnik. Три человека пострадали в результате взрыва в гаражном кооперативе в поселке Мачулищи, двое мужчин получили незначительные травмы и от госпитализации отказались, сообщила в субботу пресс-служба МЧС Беларуси.

Взрыв в гаражно-строительном кооперативе "Автотурист", находящемся на улице Связистов поселка, произошел накануне днем . Ранее в управлении МЧС по Минской области сообщили, что в больницу был доставлен один пострадавший — мужчина, получивший ожоги около 13% тела и травмы.

"Двум из владельцев поврежденных гаражей оказана первая помощь медиками республиканского отряда специального назначения МЧС", – сказали в МЧС.

Там также сообщили, что оба мужчины от госпитализации отказались.

Как ранее проинформировали в МЧС, взрывом разрушены шесть гаражей на нижнем и верхнем уровнях двухэтажного здания, повреждены шесть машин. Сейчас специалисты МЧС устанавливают причину произошедшего в кооперативе.