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МЧС: при взрыве гаражей в Мачулищах пострадали 3 человека
21.01.2017 11:39 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 янв – Sputnik. Три человека пострадали в результате взрыва в гаражном кооперативе в поселке Мачулищи, двое мужчин получили незначительные травмы и от госпитализации отказались, сообщила в субботу пресс-служба МЧС Беларуси.
Взрыв в гаражно-строительном кооперативе "Автотурист", находящемся на улице Связистов поселка,
"Двум из владельцев поврежденных гаражей оказана первая помощь медиками республиканского отряда специального назначения МЧС", – сказали в МЧС.
Там также сообщили, что оба мужчины от госпитализации отказались.
Как ранее проинформировали в МЧС, взрывом разрушены шесть гаражей на нижнем и верхнем уровнях двухэтажного здания, повреждены шесть машин. Сейчас специалисты МЧС устанавливают причину произошедшего в кооперативе.
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МЧС уточнило количество пострадавших при взрыве на гаражах, двое мужчин от госпитализации отказались.
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