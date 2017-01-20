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В Лепельском районе задержали браконьера с самодельным гибридным оружием с оптическим прицелом
В Лепельском районе сотрудники природоохраны задержали браконьера. Внимание госинспекторов привлекло и самодельное оружие охотника, которое тот соорудил «из подручных материалов».
Сотрудники природоохраны отреагировали на выстрелы из лесного массива, который не относится ни к одному охотхозяйству, а значит охота там запрещена. Нарушителем оказался 30-летний минчанин, уроженец здешних мест. При задержании, пытаясь скрыться, он разбросал части оружия в разные стороны.
Однако это мужчине не помогло. Инспекторам собрали оружие, оно их немало удивило.
— Приклад оказался от гладкоствольного ружья, а ствол — от нарезного, — пояснили в инспекции. — К самодельному гибриду нелегал добавил оптику, стрелял патронами калибра 7,62 от автомата Калашникова. Оружие направили на экспертизу.
За нелегальную охоту минчанину грозит штраф до 50 базовых величин, а за незаконные действия в отношении огнестрельного оружия могут возбудить уголовное дело.
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Приклад оказался от гладкоствольного ружья, а ствол - от нарезного. К самодельному гибриду нелегал добавил оптику.
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