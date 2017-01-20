В Лепельском районе сотрудники природоохраны задержали браконьера. Внимание госинспекторов привлекло и самодельное оружие охотника, которое тот соорудил «из подручных материалов».

Сотрудники природоохраны отреагировали на выстрелы из лесного массива, который не относится ни к одному охотхозяйству, а значит охота там запрещена. Нарушителем оказался 30-летний минчанин, уроженец здешних мест. При задержании, пытаясь скрыться, он разбросал части оружия в разные стороны.

Однако это мужчине не помогло. Инспекторам собрали оружие, оно их немало удивило.

— Приклад оказался от гладкоствольного ружья, а ствол — от нарезного, — пояснили в инспекции. — К самодельному гибриду нелегал добавил оптику, стрелял патронами калибра 7,62 от автомата Калашникова. Оружие направили на экспертизу.

За нелегальную охоту минчанину грозит штраф до 50 базовых величин, а за незаконные действия в отношении огнестрельного оружия могут возбудить уголовное дело.