﻿ В Лепельском районе задержали браконьера с самодельным гибридным оружием с оптическим прицелом. 21.by
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В Лепельском районе задержали браконьера с самодельным гибридным оружием с оптическим прицелом

21.01.2017 12:29 — ЧП | Tut.by  
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В Лепельском районе сотрудники природоохраны задержали браконьера. Внимание госинспекторов привлекло и самодельное оружие охотника, которое тот соорудил «из подручных материалов».

Сотрудники природоохраны отреагировали на выстрелы из лесного массива, который не относится ни к одному охотхозяйству, а значит охота там запрещена. Нарушителем оказался 30-летний минчанин, уроженец здешних мест. При задержании, пытаясь скрыться, он разбросал части оружия в разные стороны.

Однако это мужчине не помогло. Инспекторам собрали оружие, оно их немало удивило.

— Приклад оказался от гладкоствольного ружья, а ствол — от нарезного, — пояснили в инспекции. — К самодельному гибриду нелегал добавил оптику, стрелял патронами калибра 7,62 от автомата Калашникова. Оружие направили на экспертизу.

За нелегальную охоту минчанину грозит штраф до 50 базовых величин, а за незаконные действия в отношении огнестрельного оружия могут возбудить уголовное дело.

 
 
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Приклад оказался от гладкоствольного ружья, а ствол - от нарезного. К самодельному гибриду нелегал добавил оптику.

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